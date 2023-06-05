Thứ hai ngày 5/6, 3 con giáp tiền mất tật mang, ngồi không cũng dính vận xui vào người

3 con giáp nên cẩn thận tiền bạc để tránh bị thiệt hại tài sản.
- Tử vi CHỦ NHẬT(4/6): 3 con giáp đươc THẦN TÀI 'gõ cửa' mua may bán đắt, vàng đeo đầy tay hạnh phúc tràn đầy
- Đúng 8h sáng CHỦ NHẬT (4/6): 3 con giáp được PHẬT độ làm ăn phát tài, mua may bán đắt, tiền bạc đầy hũ
Tuổi Sửu
Vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kị, cố tình chơi xấu. Chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác. Trên phương diện tình cảm, tuổi Sửu may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn. Tuy nhiên sức khỏe của tuổi Sửu không ổn cho lắm, máu huyết kém lưu thông, thường xuyên choáng váng, đau đầu, mệt mỏi. Đây chính là hệ lụy của việc lười vận động và làm việc quá sức. Bản thân nên ăn uống đầy đủ, bồi dưỡng cơ thể và xây dựng thói quen tập thể dục mỗi ngày.
Tuổi Ngọ
Đường danh vọng của tuổi Ngọ diễn ra không được như kỳ vọng, bạn gặp thất bại khá nhiều nên cảm thấy rất chán nản chỉ muốn bỏ cuộc, ngoài ra bản mệnh còn có thể còn gặp phải tai họa khó lường. Chuyện tiền nong không nên nói trước điều gì, nay tốt đẹp mai có thể tệ hại được ngay, thay vì phụ thuộc vào vận may thì bạn nên có kế hoạch thu chi khoa học hơn để tránh rơi vào thế bị động.
Tử vi nhận định, vận trình tình cảm yên ổn đôi lúc nhàm chán, tuổi Ngọ và người ấy đều là những người ít nói nên hai bạn hiếm khi xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã nảy lửa.
Tuổi Hợi
Hôm nay, mối quan hệ xã giao của tuổi Hợi gặp phải nhiều bất lợi. Có đồng nghiệp xấu cố tình gây rắc rối cho bản mệnh, tuy nhiên đừng giữ mãi mọi chuyện trong lòng rồi lại khó chịu. Con giáp này nên tìm cách phớt lờ những điều không hay.
Chuyện tình cảm của người độc thân cũng không nhiều biến động bởi bản mệnh quá do dự, không dám đối diện với cảm xúc thật và với người mình dành tình cảm. Cứ tiếp tục như vậy, rất có thể tuổi Hợi sẽ bỏ lỡ đối phương đầy nuối tiếc.
Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Bắc phía trong phòng và cửa phòng mình. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!