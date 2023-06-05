Thứ hai ngày 5/6, 3 con giáp tiền mất tật mang, ngồi không cũng dính vận xui vào người

Tuổi Sửu

Vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu khá thuận lợi, các vấn đề khó đều tìm được phương án giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên cũng vì sự thành công đó mà bị kẻ tiểu nhân đố kị, cố tình chơi xấu. Chính vì vậy con giáp này cần phải hết sức thận trọng, chớ nên quá tin tưởng vào người khác. Trên phương diện tình cảm, tuổi Sửu may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn. Tuy nhiên sức khỏe của tuổi Sửu không ổn cho lắm, máu huyết kém lưu thông, thường xuyên choáng váng, đau đầu, mệt mỏi. Đây chính là hệ lụy của việc lười vận động và làm việc quá sức. Bản thân nên ăn uống đầy đủ, bồi dưỡng cơ thể và xây dựng thói quen tập thể dục mỗi ngày.

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Tuổi Ngọ

Đường danh vọng của tuổi Ngọ diễn ra không được như kỳ vọng, bạn gặp thất bại khá nhiều nên cảm thấy rất chán nản chỉ muốn bỏ cuộc, ngoài ra bản mệnh còn có thể còn gặp phải tai họa khó lường. Chuyện tiền nong không nên nói trước điều gì, nay tốt đẹp mai có thể tệ hại được ngay, thay vì phụ thuộc vào vận may thì bạn nên có kế hoạch thu chi khoa học hơn để tránh rơi vào thế bị động.