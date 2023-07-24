Thiên Ấn chỉ đường, người tuổi Dậu khẳng định được vị thế của mình trong tập thể. Bạn không những hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao mà còn có thể giúp đỡ mọi người xung quanh vượt qua khó khăn, khúc mắc.

Thổ sinh Kim, tình cảm của con giáp này với nửa kia của mình đang trong giai đoạn rất hòa hợp. Hai người có tiếng nói chung trong nhiều vấn đề. Đây chính là lý do khiến luôn tin tưởng vào tương lai, dù đang đối diện với khó khăn đi nữa.

Con giáp này hoàn toàn có thể yêu cầu một vị trí cao hơn trong công việc vào ngày hôm nay. Chắc hẳn cấp trên cũng đã nhìn thấy sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn suốt thời gian qua và sẵn sàng dành cho bạn một cơ hội được cất nhắc.

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay ngày 24/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có thể gặp nhiều vận may trong công việc, có khả năng tăng thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh cũng phải đối mặt với những chuyện không vừa lòng trong chuyện tình cảm.

Vận may trong sự nghiệp của bản mệnh rất tốt. Chỉ cần người tuổi Ngọ muốn học hỏi và cố gắng thì chắc chắn sẽ xảy ra những kỳ tích trong công việc. Bản mện có thể khám phá con đường mà bạn muốn theo sau này.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này đang trên đà tăng thu nhập và có cơ hội đầu tư và mở rộng kinh doanh. Bản mệnh hãy tận dụng cát khí thuận lợi này để đạt được sự thịnh vượng.

Vận trình tình cảm không mấy khả quan. Bạn thường hay tỏ sự buồn phiền và ủ dột khi gặp chuyện không đúng ý của mình. Đôi khi đối phương làm về trễ một chút cũng khiến bạn hoài nghi sự chung thuỷ.

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay ngày 24/7/2023 của 12 con giáp cho thấy tuổi Dần được Tam Hợp cục soi sáng nên công việc khá thuận lợi, có quý nhân dẫn lối. Là con giáp giỏi kinh doanh, những bạn làm du lịch, buôn bán, dịch vụ tiện ích nhờ ăn nói khéo léo, uy tín nên khách hàng sẽ quay lại ủng hộ.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tình cảm cũng may mắn không kém phần nhờ cục diện ngũ hành Hỏa sinh Mộc. Nhưng điều khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn chính là biết thừa nhận sai lầm của mình, không đổ oan cho người khác, sống trong sạch sẽ được trời Phật phù hộ.

Vận tài lộc có Thực Thần nâng đỡ nên tuổi Dần hôm nay lộc lá không thua kém bất kỳ con giáp nào. Nhiều bạn được cho đồ ăn, mời đi ăn hoặc được trả nợ. Những ai chưa đòi được nợ thì hoan hỉ, coi như đó là nghiệp của người ta nếu không chịu trả.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.