Hôm nay 24/7/2023, cuộc đời sang trang, 3 con giáp tiến vào HÀO MÔN, may mắn ngập tràn, của nả bạt ngàn, chạm tay tới ĐỈNH vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 24/07/2023 01:21

Con giáp này kiếm được lợi nhuận không nhỏ từ những mối làm ăn đã xây dựng trước đó.

Tuổi Thìn

Hôm nay, nhờ Chính Quan che chở, người tuổi Thìn có cơ hội chạm tay vào mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó trong ngày hôm nay. Bạn nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và sự ngưỡng mộ của bạn bè, đồng nghiệp.

Hôm nay 24/7/2023, cuộc đời sang trang, 3 con giáp tiến vào HÀO MÔN, may mắn ngập tràn, của nả bạt ngàn, chạm tay tới ĐỈNH vinh hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nay cũng là ngày may mắn với người tham gia thi cử, tuyển dụng. Bạn hãy phát huy hết khả năng của mình, tin rằng với kinh nghiệm phong phú và phong thái tự tin, bạn có thể gây ấn tượng tốt đẹp với nhà tuyển dụng.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày thứ 2 này, bản mệnh nên đi về phía Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây Bắc để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều.

Tuổi Dần

Sự nghiệp người tuổi Dần đang ở ngưỡng của thăng hoa. Bản mệnh làm việc cực kỳ hiệu quả và cũng được đánh giá cao về chuyên môn. Đối với người làm việc nhà nước thì sẽ được sếp khen ngợi. Nếu bạn làm công việc tự do thì có thể gặt hái được thành quả rất lớn.

Hôm nay 24/7/2023, cuộc đời sang trang, 3 con giáp tiến vào HÀO MÔN, may mắn ngập tràn, của nả bạt ngàn, chạm tay tới ĐỈNH vinh hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc trong ngày 24/7 của bản mệnh cũng không có gì phải lo lắng. Con giáp này kiếm được lợi nhuận không nhỏ từ những mối làm ăn đã xây dựng trước đó. Uy tín của bản mệnh trên thương trường càng được nâng cao thì càng có nhiều khách hàng muốn làm việc và hợp tác cùng.

Vận trình tình cảm gặp điềm không may. Các cặp đôi đang yêu nhau đang phát sinh nhiều mâu thuẫn, cãi vã nên cần mau chóng làm hoà nếu không muốn tạo cơ hội cho người thứ ba xen vào.

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay ngày 24/7/2023 của 12 con giáp cho thấy công việc của Mùi hôm nay có nhiều tiến triển mới. Các bạn làm công chức tuy nhiều việc nhưng thể hiện được năng lực của mình. Sắp tới có tin vui liên quan đến thi cử, xin việc, bầu cử cho tuổi này.

Hôm nay 24/7/2023, cuộc đời sang trang, 3 con giáp tiến vào HÀO MÔN, may mắn ngập tràn, của nả bạt ngàn, chạm tay tới ĐỈNH vinh hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Tam Hội nên quan hệ xã giao hài hòa, đi đến đâu mang tiếng thơm đến đó. Những người độc thân có đối tượng chủ động tiếp cận với bạn, thế nên cơ hội hẹn hò được mở rộng hơn.

Có cục diện Hỏa sinh Thổ nâng đỡ, tài vận tuổi Mùi trên đà khởi sắc, con đường kiếm tiền, làm giàu ngày càng rộng mở. Bản mệnh sẽ đón nhiều cơ may kiếm tiền trong tầm tay cuối tháng này.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Tử vi hôm nay 24/7/2023: 3 con giáp được PHÚC TINH cao chiếu, TÀI LỘC phủ phê, ung dung hưởng thụ, TIỀN TỶ chật túi

Tử vi hôm nay 24/7/2023: 3 con giáp được PHÚC TINH cao chiếu, TÀI LỘC phủ phê, ung dung hưởng thụ, TIỀN TỶ chật túi

Bạn nắm bắt thời cơ một cách chính xác, do đó có thể kiếm về một khoản lợi nhuận kha khá.

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