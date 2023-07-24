Tử vi hôm nay 24/7/2023: 3 con giáp được PHÚC TINH cao chiếu, TÀI LỘC phủ phê, ung dung hưởng thụ, TIỀN TỶ chật túi

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mão có một ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người nên dù có phải xử lý công việc khó khăn đi nữa, bạn cũng có thể giải quyết rất gọn gàng và nhanh chóng.

Tiếc rằng Mộc khắc Thổ lại là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bạn đang dần lạnh nhạt. Bạn có vẻ quá tập trung cho sự nghiệp nên thường thờ ơ với người nhà. Hãy nhanh chóng tìm cách cân bằng cuộc sống và công việc của mình.

Với người làm ăn kinh doanh, nay là người rất thích hợp để bản mệnh mở rộng quan hệ kinh doanh, làm quen với những đối tác, khách hàng triển vọng. Hãy đối xử chân thành và thẳng thắn với mọi người, bạn cũng sẽ gặp được người chân thành và thẳng thắn.

Tuổi Tý

Hôm nay, Tý có khả năng đối mặt với khó khăn và thường dẫn dắt đội nhóm vượt qua các thách thức. Tính tình độ lượng và hòa đồng cũng đem lại vận quý nhân rực rỡ cho bạn. Sự tự tin và khả năng lãnh đạo của bạn sẽ giúp bạn đạt được thành công trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ một cách chính xác, do đó bản mệnh có thể kiếm về một khoản lợi nhuận kha khá. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có thu nhập tăng tiến.

Vận trình tình cảm của bản mệnh gặp chuyện nhiều buồn. Ngũ hành xung khắc và cái tôi khá lớn chính là nguyên nhân khiến cho tình yêu giữa bạn và người ấy có nguy cơ đổ vỡ cao. Hai người cần biết nhún nhường hơn mới có thể dung hoà được mối quan hệ này.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay ngày 24/7/2023 của 12 con giáp cho thấy Tuổi Tuất gặp Thiên Quan chiếu vận cẩn thận kẻo có người đứng sau âm thầm hãm hại trong công việc. Đi làm tốt nhất không nên thân với ai quá mức, cuối tuần rồi về nhà cắt hết liên lạc với công việc, để thời gian đó nghỉ ngơi là tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn là có Tam Hợp trợ lực nên bên cạnh bản mệnh vẫn còn nhiều người ủng hộ. Nếu bạn và người ấy ở xa nhau, hôm nay cả hai sẽ có dịp được gặp lại. Bạn có những chuyến đi xa thú vị và gặp được những người rất đáng yêu.

Nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ nên con giáp này cũng may mắn đường tiền bạc. Đây cũng là ngày thuận lợi để khởi động các dự án quan trọng, khai trương, đi làm ăn xa để tăng thêm thu nhập.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.