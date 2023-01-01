Thứ Hai (2/1/2023), 3 con giáp có tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa, nhanh chóng thăng chức, tăng lương ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 01/01/2023 14:31

Bước sang thứ Hai (2/1/2023), những con giáp này sẽ đón nhiều niềm vui, làm gì cũng thắng lợi.

Tuổi Mão

Bước sang thứ Hai (2/1/2023), tuổi Mão là một trong những con giáp vô cùng may mắn trong 12 con giáp có được tài vận, sự nghiệp và đào hoa cùng vô cùng vượng phát.

Đối với các bạn đơn thân mà nói, đây là cơ hội tuyệt vời để lựa chọn một người phù hợp với mình, tình cảm có hướng tiến triển tốt đẹp.

Những ai đã kết hôn hoặc đang yêu tình cảm gắn kết. Công việc gặp nhiều suôn sẻ giúp bạn gia tăng được các khoản thu nhập chính.

Thứ Hai (2/1/2023), 3 con giáp có tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa, nhanh chóng thăng chức, tăng lương ầm ầm - Ảnh 1
Bước sang thứ Hai (2/1/2023), tuổi Mão có được tài vận, sự nghiệp và đào hoa cùng vô cùng vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

 

Bước sang thứ Hai (2/1/2023), Cát tinh quy tụ, Tỵ Dậu tương hợp nên sẽ là một ngày tràn đầy may mắn với người cầm tinh con giáp này.

Tuổi Tỵ, trong ngày này cũng sung sướng đủ đường với mọi sự may mắn trong cả chuyện tài chính lẫn tình duyên và sự nghiệp. Nhờ đó, bạn sẽ có một năm tràn đầy niềm vui kéo dài suốt cả tháng. Những dự án, công việc đang triển khai diễn ra trót lọt, mang lại thu nhập cao và ổn định.

Thứ Hai (2/1/2023), 3 con giáp có tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa, nhanh chóng thăng chức, tăng lương ầm ầm - Ảnh 2
Bước sang thứ Hai (2/1/2023), Cát tinh quy tụ, Tỵ có một ngày tràn đầy may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thực ra, không riêng gì thứ Hai (2/1/2023), cả tháng 1 của tuổi Sửu cũng tràn đầy niềm vui và may mắn. Tài vận hanh thông, mưu sự đều thuận lợi.

Thêm cung Thọ Nguyên của bản mệnh có quý nhân nhập cục, các khoản thu nhập chính và các khoản tài lộc không ngừng chảy vào túi.

Cộng thêm bản tính chăm chỉ, cần mẫn, thật thà nhẫn nại, nên mọi việc đều vô cùng suôn sẻ.

Thứ Hai (2/1/2023), 3 con giáp có tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa, nhanh chóng thăng chức, tăng lương ầm ầm - Ảnh 3
Thứ Hai (2/1/2023), tuổi Sửu cũng tràn đầy niềm vui và may mắn. Tài vận hanh thông, mưu sự đều thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tuần đầu tiên của năm 2023 (2/1 - 8/1), 3 con giáp đạp trúng hố vàng, lộc tràn vào nhà như thác, cuộc sống đầy thăng hoa

Tuần đầu tiên của năm 2023 (2/1 - 8/1), 3 con giáp đạp trúng hố vàng, lộc tràn vào nhà như thác, cuộc sống đầy thăng hoa

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn trong tuần đầu tiên của năm 2023, tiền đến liền tay, đắc tài đắc lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 2/1 tử vi 12 con giáp ngày 2/1 tu vi ngay 2/1

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 43 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 2 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia