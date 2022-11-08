Thứ 4 và thứ 5 giữa tuần này (9 - 10/11), top 3 con giáp hiền lương hưởng thái bình, tài lộc nhiều ú ụ, cuộc sống sung túc khó ai bì

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 10:55

Bước sang 2 ngày giữa tuần này, khi tài vận khởi sắc, những con giáp sau đây sẽ gặp vận giàu sang, muốn nghèo cũng khó.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thẳng thắn, luôn muốn tiến lên phía trước, luôn cố gắng nỗ lực để có được vị trí cao trong cuộc sống, công việc. Người tuổi Mùi bước sang 2 ngày giữa tuần, tài vận trong thời gian này sẽ vô cùng khởi sắc, chính tài và thiên tài đều tăng lên mạnh mẽ.

Việc cầu tài của con giáp này vô cùng thuận lợi. Đặc biệt là những người làm công việc liên quan đến ngành gỗ sẽ đặc biệt phát tài, phát lộc, thu về không ít lợi nhuận kếch xù.

Thứ 4 và thứ 5 giữa tuần này (9 - 10/11), top 3 con giáp hiền lương hưởng thái bình, tài lộc nhiều ú ụ, cuộc sống sung túc khó ai bì - Ảnh 1
Người tuổi Mùi bước sang 2 ngày giữa tuần, tài vận trong thời gian này sẽ vô cùng khởi sắc, chính tài và thiên tài đều tăng lên mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất bước vào thứ 4 và thứ 5 sẽ cục diện tương hợp nên tài lộ hanh thông, thuận lợi và vô cùng rộng mở. Con đường cầu tài của người tuổi Tuất sẽ trở nên rộng mở hơn, cơ hội liên tiếp kéo đến, tiền bạc từ ba phương tám hướng ùn ùn chui vào túi con giáp này.

Trong thời gian này, người tuổi Sửu dù ban đầu gặp không ít áp lực nhưng cuối cùng vẫn vươn lên, nắm trong tay thành công.

Thứ 4 và thứ 5 giữa tuần này (9 - 10/11), top 3 con giáp hiền lương hưởng thái bình, tài lộc nhiều ú ụ, cuộc sống sung túc khó ai bì - Ảnh 2
Người tuổi Tuất bước vào thứ 4 và thứ 5 sẽ cục diện tương hợp nên tài lộ hanh thông, thuận lợi và vô cùng rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân vừa thông minh, vừa nhanh nhẹn như những chú khỉ. Họ là con giáp rất cầu toàn và tỉ mỉ. Người tuổi này mang tính cách đặc biệt hiền lành, dễ mến và hòa đồng.

Con giáp này có tầm nhìn trong cuộc sống cũng như công việc và thích kết bạn với những người cùng chí hướng với mình. Trong thứ 4 và thứ 5 giữa tuần, người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, thu nhập tăng lên. Con giáp tuổi Thân không những thăng tiến trong sự nghiệp mà còn có vận đào hoa vượng. Những người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình qua những buổi hội họp.

Thứ 4 và thứ 5 giữa tuần này (9 - 10/11), top 3 con giáp hiền lương hưởng thái bình, tài lộc nhiều ú ụ, cuộc sống sung túc khó ai bì - Ảnh 3
Trong thứ 4 và thứ 5 giữa tuần, người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, thu nhập tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đổi vận phát tài, bước sang thứ 3 giữa tuần (8/11/2022), 3 con giáp ngồi rung đùi tiền cũng rơi trúng túi, giật giải độc đắc tiền tỷ, cuộc đời huy hoàng

Đổi vận phát tài, bước sang thứ 3 giữa tuần (8/11/2022), 3 con giáp ngồi rung đùi tiền cũng rơi trúng túi, giật giải độc đắc tiền tỷ, cuộc đời huy hoàng

Tử vi cho biết, bước sang thứ 3 giữa tuần, những con giáp dưới đây may mắn làm gì cũng thành công, giàu có khiến người xung quanh hờn ghen đỏ mắt.

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