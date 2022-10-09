Thứ 2 đầu tuần, ngày 10/10/2022: 3 con giáp được thần tài ghé thăm, may mắn liên tục kéo đến, tài lộc vượng phát, vận trình đi lên, chạm đỉnh thành công

Ngày 10/10/2022, 3 con giáp dưới đây sẽ gặp nhiều may mắn vì có Thần Tài ghé thăm, kéo theo vinh hoa phú quý, tài lộc vượng phát, công việc lúc nào cũng thuận lợi.

Tuổi Tuất

Theo tử vi, ngày 10/10/2022 chính là thời điểm tuổi Tuất gặp được nhiều may mắn, nếu như biết nắm bắt thời cơ có thể đổi đời ngoạn mục. Đặc biệt từ ngày 10/10/2022 đến cuối năm thì công việc của hộ sẽ luôn suôn sẻ, thuận lợi, việc có nhà rộng xe sang chỉ trong tầm tay.

Không những vậy, tuổi Tuất vốn cực khéo léo trong đối nhân xử thế nên được cấp trên và đối tác quý mến. Nhờ thế càng chí thú làm ăn con giáp giàu có này càng thành công rực rỡ, hái lộc mỏi tay.

Theo tử vi, ngày 10/10/2022 chính là thời điểm tuổi Tuất gặp được nhiều may mắn, nếu như biết nắm bắt thời cơ có thể đổi đời ngoạn mục. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong số những con giáp may mắn từ ngày 10/10/2022 đến cuối năm, người tuổi Dần sẽ có bước lội ngược dòng, sự nghiệp suôn sẻ chưa đủ mà còn gặp được quý nhân, được phù trợ để tìm được cơ hội tốt, phát triển cuộc sống lên tầm cao mới.

Từ ngày 10/10/2022, tuổi Dần sẽ gặp được may mắn, có khi phát tài chỉ trong một đêm. Cộng thêm năng lực mạnh mẽ, can đảm, thẳng thắn và thường khẳng định được vị trí trong công việc, được cấp trên trọng dụng, sự nghiệp thân tiến lên cao.

Tuổi Thân

Tuổi Thân vốn là người "văn võ song toàn" thật sự có cả tài và đức. Vì vậy những người này thường gặp nhiều may mắn do có Thần Tài phù hộ nên công việc thân tiến, thành công trong cuộc sống.

Từ ngày 10/10/2022 đến cuối năm, con giáp này sẽ gặp hung hóa cát, tiền của bủa vây. Cứ thế mà phát tài, đời lên hương ngoạn mục là những gì Thân xứng đáng nhận được.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-2-dau-tuan-ngay-10-10-2022-3-con-giap-duoc-than-tai-ghe-tham-may-man-lien-tuc-keo-den-tai-loc-vuong-phat-van-trinh-di-len-cham-dinh-thanh-cong-510671.html