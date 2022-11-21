Thông báo tin vui đến 3 con giáp, tử vi ngày 22/11/2022, phúc đến cửa trước, tài vào cửa sau, trăm sự viên mãn, vạn sự an yên, vượt ngàn thử thách, tình tiền đỏ rực, đứng trên đỉnh cao thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 07:01

Tử vi ngày 22/11/2022, chúc mừng 3 con giáp sau vàng về trước ngõ, tiền đổ đầy bình, gia đạo an yên, hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thông minh, cử chỉ nhã nhặn, thẳng thắn. Tử vi ngày 22/11/2022, tài vận và vận quý nhân của con giáp này vượng phát.

Do có cát tinh "Tam Đài" và "Thiên Giải" soi chiếu nên con giáp này có thể hóa hung thành cát. Người tuổi Mùi có thể đón nhận rất nhiều cơ hội may mắn, không chỉ công việc thăng tiến mà thu nhập cũng tăng lên gấp bội. Xin chúc mừng họ đang bước đến may mắn, gặt hái thành công, cơ may thành tỷ phú, gia đạo cũng hưởng đầy lộc.

Thông báo tin vui đến 3 con giáp, tử vi ngày 22/11/2022, phúc đến cửa trước, tài vào cửa sau, trăm sự viên mãn, vạn sự an yên, vượt ngàn thử thách, tình tiền đỏ rực, đứng trên đỉnh cao thăng hoa - Ảnh 1
Con giáp Mùi suôn sẻ mọi chuyện. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Ngọ là tuýp người đặc biệt, luôn nổi bật trong đám đông. Từ nhỏ đến lớn đều rất nhiệt tình, năng nổ, luôn giữ thái độ tôn trọng với mọi người.

Con giáp tuổi Ngọ cũng rất kiên định và bình tĩnh, không hành xử theo cảm xúc, do đó luôn được mọi người đánh giá cao và yêu quý.

Tử vi ngày 22/11/2022, tài lộc và sự nghiệp của con giáp tuổi Ngọ ngày càng được cải thiện. Được ban lộc vô cùng lớn, họ gặt hái cuộc sống ấm no, gia đình họ cũng nhờ đó mà thêm đầm ấm, hạnh phúc. Ngọ chắc chắn là con giáp công thành danh toại sắp tới.

Thông báo tin vui đến 3 con giáp, tử vi ngày 22/11/2022, phúc đến cửa trước, tài vào cửa sau, trăm sự viên mãn, vạn sự an yên, vượt ngàn thử thách, tình tiền đỏ rực, đứng trên đỉnh cao thăng hoa - Ảnh 2
Con giáp Ngọ sung túc, an yên. Ảnh minh họa: Internet

Vận khí của con giáp tuổi Ngọ sẽ dài lâu, năm sau lại tuyệt vời hơn năm trước, viên mãn đến tận lúc già.

Tuổi Sửu

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tử vi ngày 22/11/2022, sự nghiệp của tuổi Sửu có nhiều dấu hiệu tích cực. Trong công việc người tuổi Sửu sẽ được giao những trọng trách quan trọng, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để chứng minh năng lực của bản thân và chinh phục được lòng tin của cấp trên. Dù trên phương diện công việc gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào, bản mệnh cũng nên khiêm tốn, chớ nên khoe khoang thành quả của mình.

Vận tài lộc cũng có sự tiến triển so với đầu tháng, nhưng hãy chú trọng và cân nhắc vào chuyện chi tiêu. Có thể cuối tháng sẽ có những khoản chi ngoài kế hoạch nên hãy tích trữ một nguồn quỹ riêng để phòng thân.

Vận trình tình cảm nồng nàn và rực rỡ, nếu là người tuổi Sửu đã có chủ thì hãy dành thời gian để chia sẻ cảm xúc với đối phương. Còn là người độc thân thì hãy cố gắng tham gia những cuộc vui vì đâu đó ý trung nhân đang ở rất gần bạn, hãy cởi mở để đón nhận năng lượng tình yêu từ vũ trụ.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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