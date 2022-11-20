Tử vi ngày 21 - 22/11, 3 tuổi trúng số độc đắc, trăm sự đều thành, vạn sự đều như ý, quý nhân bám gót, vận may giàu kếch xù, phúc lộc đuề huề, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 13:10

Tử vi ngày 21 - 22/11, 3 con giáp may mắn công thành danh toại, cuộc sống đổi đời giàu sang không ai bằng.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão trời sinh tính tình thiện lương, tử tế. Trong họ luôn có một đức tin chân thành với luật nhân quả, vì vậy mà họ không cho phép mình được làm những điều trái với lương tâm.

Trong cuộc sống hàng ngày họ cũng là những người hoạt bát, ôn nhu bởi không thích tranh giành. Họ quan niệm điều gì đến với mình ắt sẽ đến, cũng như những gì của mình chắc chắn vẫn sẽ là của mình mà không cần đấu đá tổn thương lẫn nhau.

Tử vi ngày 21 - 22/11, 3 tuổi trúng số độc đắc, trăm sự đều thành, vạn sự đều như ý, quý nhân bám gót, vận may giàu kếch xù, phúc lộc đuề huề, đổi đời giàu sang - Ảnh 1
Con giáp mão thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 21 - 22/11 công việc làm ăn của người tuổi Mão sẽ càng khởi sắc và nhân duyên hanh thông, cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn. Họ sẽ không còn phải bươn chải, lo toan vất vả cho gia đình nhiều nữa. Sự thăng tiến là điều chắc chắn với con giáp này. Những người tấm lòng thiện lương, thoát kiếp sân si sẽ luôn được Thần Phật che chở sống một đời bình an, tai ương hoạn nạn nhanh chóng tan biến.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 21 - 22/11, tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân tốt, người này sẽ giúp đỡ họ trong sự nghiệp, giúp họ tìm kiếm được con đường đi đúng đắn. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cuộc sống phú quý chỉ trong tầm tay. Trời sinh tuổi Tỵ vốn là người có tính cách mạnh mẽ, độc lập và kiên định. Sắp tới, tuổi Tỵ hợp với các vị thần may mắn, vì vậy con đường tài vận của họ có dấu hiệu khả quan bất ngờ.

Tỵ trải qua nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí có lúc tưởng như bế tắc. Nhưng vận may đến, Tỵ đang dần tạo dựng được khối tài sản to lớn, đủ để sống an nhàn sung túc đến vài năm sau. Nếu không mua được nhà, mua được xe, thì ít nhất cũng có số vốn lớn để đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tiền đẻ ra tiền, làm giàu chỉ trong một đêm.

Tử vi ngày 21 - 22/11, 3 tuổi trúng số độc đắc, trăm sự đều thành, vạn sự đều như ý, quý nhân bám gót, vận may giàu kếch xù, phúc lộc đuề huề, đổi đời giàu sang - Ảnh 2
Con giáp Tỵ đổi đời, giàu sang viên mãn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Thân sở hữu đầu óc thông minh, nhanh nhạy. Họ biết cách phát huy ưu điểm cũng như hạn chế khuyết điểm của bản thân. Cũng bởi vậy nên con giáp này có thể vượt qua những thử thách, ngày một trưởng thành trong công việc.

Trong cuộc sống, họ khá quyết đoán, có thể đưa ra những quyết định dứt khoát. Trong làm ăn kinh doanh, con giáp này đầu tư có tầm nhìn nên hạn chế được thất bại. Người tuổi này có năng lực, nhanh nhạy nên sớm có thể đạt tới thành công khi tuổi đời còn rất trẻ.

Tử vi ngày 21 - 22/11, con giáp tuổi này được trời ban tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp. Họ có thể được cấp trên trọng dụng, cất nhắc nắm giữ vị trí cao hơn.

Những người làm công ăn lương cũng nhận thêm công việc hoặc bắt đầu nghề tay trái. Người tuổi này làm kinh doanh ngày càng phất lên, bỗng chốc trở thành người giàu có.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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