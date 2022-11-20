Tử vi chủ Nhật (20.11.2022), khổ ải rồi cũng sẽ qua, 3 con giáp vận may ào ào kéo tới, tiền rơi trúng đầu, cuộc sống thăng hoa, của cải đầy ắp, nhân duyên đủ đầy

Tài vận của người tuổi Thân cũng bước vào thời kỳ vượng phát do được thần tài soi chiếu và quý nhân giúp đỡ, nguồn thu chính và phụ đều có thêm khoản thu khiến cho thu nhập tăng lên gấp đôi, gấp ba.

Tử vi chủ Nhật (20.11.2022), vận thế của người tuổi Thân chuyển biến tốt đẹp, những khó khăn của tháng trước đều được giải quyết ổn thỏa. Sự cố gắng, nỗ lực của con giáp này được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao.

Trong số những con giáp, tuổi Sửu là người ít tham vọng, nhờ vậy mà họ có được nhiều thứ hơn những gì họ cần. Thời gian qua, tuổi Sửu cũng đối mặt với nhiều sóng gió, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng. Tuổi Sửu ít tin vào vận mệnh trời ban, họ chỉ biết rằng cuộc sống sướng khổ đều nằm trong tầm tay của mình, nếu không lao động thì chắc chắn sẽ không có miếng ăn.

Tuổi Sửu thường dùng công việc để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn. Tử vi học có nói, tử vi chủ Nhật (20.11.2022), cuộc sống tuổi Sửu sẽ thật sự khởi sắc hơn, những gánh nặng, những vấn đề mà tuổi Sửu đang phiền não đều được giải quyết êm đẹp.

Con giáp Sửu may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt từ sau tháng 11, tuổi Sửu sẽ tìm được niềm vui mới, giúp họ phấn chấn trong cuộc sống, tiền tài tưởng chừng như mất trắng thì bất ngờ lấy lại được gấp bội. Dự kiến trước Tết, mọi phiền não sẽ qua đi, thay vào đó là cơ hội tốt để tuổi Sửu có thể đổi đời, thay đổi cách sống, cách nhìn và chuẩn bị đón nhận một tương lai tươi đẹp phía trước.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi sinh ra đã tài năng hơn người. Họ sống độc lập, luôn giấu kín cảm xúc cá nhân. Trong công việc, họ thể hiện mình là người quyết đoán, có tầm nhìn xa trông rộng.

Con giáp này có khả năng giao tiếp, có tài thuyết phục người khác làm theo ý mình. Người tuổi này có vẻ ngoài hấp dẫn, thông minh, điềm đạm và lý trí.

Đây cũng là những phẩm chất khiến con giáp tuổi Mùi được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao. Từ những nhân viên cấp dưới, họ dần thăng tiến trong sự nghiệp, có thể nắm giữ trọng trách lớn trong công ty, tổ chức mình làm việc.

Khả năng cầu tiến giúp họ ngày một tiến xa. Con giáp tuổi Tuất tuy xuất phát điểm thấp nhưng được dự báo sẽ đạt được thành công vào trung tuổi. Từ giờ đến cuối năm, người tuổi này kiếm tiền về đầy túi, có cuộc sống viên mãn, sung túc, được nhiều người ngưỡng mộ.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm