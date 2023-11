Tử vi ngày 21/11/2022, 3 tuổi ĐỎ NHƯ SON, trúng số bạc tỷ, tiền NHIỀU NHƯ NƯỚC, từ nay bắt đầu cuộc sống sướng như tiên, ‘ngồi mát ăn bát vàng’, hưởng trăm sự bình an

Tử vi ngày 21/11/2022, phụ nữ tuổi Thân có thể lo chu toàn cả việc nước lẫn việc nhà. Họ mang tư duy tiến bộ, không thích lệ thuộc vào người khác.

Vận may tuổi Thân đến gần. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân có cuộc đời may mắn, nhận nhiều phúc phần trời bạn. Họ có thể biến nguy thành an, gặp dữ hóa lành. Thời gian này, họ được dự báo may mắn,tiền ào ào về túi, cha mẹ có con tuổi Thân cũng được hưởng chung vận may.