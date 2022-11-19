Tử vi ngày 20/11/2022, 3 con giáp đích thị là ‘con cưng’ thần tài, may mắn ăn lộc trời, tiền vô như nước, đổi mệnh ‘hoàng kim’, làm gì cũng giàu sang nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 16:18

Tử vi ngày 20/11/2022, 3 con giáp có thần tài phù hộ, may mắn giàu sang, đổi đời, cuộc sống vượng phát.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh mạnh mẽ, kiên định. Trong công việc họ là người nhiệt huyết. Họ luôn không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội đổi đời, cơ hội làm giàu, xây dựng cuộc sống sung túc không ai bằng.

Tuổi Dần luôn thích thử thách, vì vậy họ không ngại lao mình vào những nhiệm vụ khó khăn nhất như là một cách để thỏa mãn bản thân. Chính nhờ vào tính cách này, khả năng thành công của những người cầm tinh con Hổ là rất cao.

Tử vi ngày 20/11/2022, với những gì mà Dần đã cố gắng và nỗ lực thì Dần sẽ gặp được nhiều may mắn. Vốn mang mệnh giàu có, Dần dễ dàng tìm được cơ hội làm giàu và sẽ thành công. May mắn và sự chuyển vận sẽ đến vào trong giai đoạn này nên tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện.

Tử vi ngày 20/11/2022, 3 con giáp đích thị là ‘con cưng’ thần tài, may mắn ăn lộc trời, tiền vô như nước, đổi mệnh ‘hoàng kim’, làm gì cũng giàu sang nứt đố đổ vách - Ảnh 1
Con giáp Dần may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ độc lập, tự chủ, thích kết giao bạn bè và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp và tài vận của con giáp này.

Trong thời gian tới, do được thần tài chiếu cố, sao “Thiên Mã” soi chiếu nên vận may không ngừng đến với người tuổi Ngọ.

Con giáp này sẽ có cơ hội nhận được rất hiều những khoản tiền lớn bất ngờ, đồng thời sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió.

Tử vi ngày 20/11/2022, 3 con giáp đích thị là ‘con cưng’ thần tài, may mắn ăn lộc trời, tiền vô như nước, đổi mệnh ‘hoàng kim’, làm gì cũng giàu sang nứt đố đổ vách - Ảnh 2
Con giáp Ngọ được chiếu cố. Ảnh minh họa: Internet

Danh lợi song toàn nên người tuổi Ngọ chắc chắn sẽ trở thành người giàu sang, phú quý.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình nhẹ nhàng, ôn hòa. Họ luôn giữ được sự bình tĩnh và thái độ mềm mỏng trong ứng xử.

Do đó, những người xung quanh thường dễ dàng bắt chuyện với con giáp tuổi Mùi. Họ thuộc tuýp người dĩ hòa vi quý và không thích gây mâu thuẫn với người khác.

Tử vi ngày 20/11/2022, con giáp tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc.

Tuy sự nghiệp có nhiều bước tiến nhưng sức khỏe của người tuổi Mùi trong thời gian này không tốt. Họ dễ bị đau đầu, chóng mặt. Một số người sẽ bị cảm lạnh. Họ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu thấy gì bất thường thì nên đi khám ngay.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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