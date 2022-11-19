Tử vi ngày 19.11.2022, 3 con giáp may mắn hưởng lộc trời ban, gánh vàng gánh bạc ‘trĩu’ lưng, Tổ Tiên phù trợ, cuối năm phát tài, thành tỷ phú

Tử vi nói rằng, tuổi Mão có Tam hợp hỗ trợ nên vận trình diễn ra tương đối tốt đẹp. Công việc của tuổi Mão có đồng nghiệp trợ giúp, cấp trên tạo điều kiện nên năng suất tốt hơn hẳn. Con giáp này có thể hoàn thành kế hoạch sớm hơn dự tính ban đầu, đạt thành tích tốt.

Tài lộc của tuổi Ngọ trong thời gian tới cũng có sự tăng trưởng rõ ràng. Con giáp này có thể tranh thủ cơ hội thuận lợi để tăng thêm thu nhập từ những công việc tay trái.

Con giáp tuổi Ngọ là 1 trong những con giáp may mắn trời thương, phật độ. Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh có doanh có nguồn thu nhập ổn định dù vẫn có những thời điểm gặp khó khăn nhất định. Các nguồn hàng, nguồn khách vẫn tiếp tục duy trì ở trong tầm kiểm soát.

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo ngày 19.11.2022 Mùi có nhiều cơ hội tốt để chứng minh bản thân. Đặc biệt vào hôm nay, công việc của Mùi có bước tiến nhất định. Bản mệnh vốn mạnh mẽ, có chí tiến thủ nên được cấp trên trọng dụng. Mùi được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Con giáp này xử lý mọi chuyện gọn gàng, kết quả đúng như mong đợi.

Đây là thời điểm thuận lợi, vì vậy Mùi cứ yên tâm công tác, xây dựng kế hoạch và nêu ý kiến của mình với lãnh đạo chắc chắn sẽ nhận được sự tán đồng. Thêm nữa, các mối quan hệ xã giao bên ngoài của Mùi cũng khá tốt, mang đến lợi ích cho công việc.

Ngoài ra, Mùi nên chú ý lắng nghe góp ý của người khác. Điều này sẽ giúp Mùi hoàn thiện bản thân mình hơn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm