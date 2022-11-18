Tử vi ngày thứ Bảy (19.11.2022), 3 con giáp trúng độc đắc phát tài to, tình - tiền ‘hốt trọn’, vận may bùng nổ tới tấp, không sớm thì muộn cũng thành đại gia giàu nhất làng

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 21:31

Tử vi ngày thứ Bảy (19.11.2022), gọi tên 3 con giáp này công danh xuôi thuận, của cải tới tấp, vận may hứng trọn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn  ngay thẳng, thật thà, có sao nói vậy. Họ còn là người nói được, làm được nên được mọi người tin tưởng.

Con giáp tuổi Thìn ham học hỏi, không ngừng phấn đấu vươn lên và biết cách nắm bắt các cơ hội đến với mình.

Tử vi ngày thứ Bảy (19.11.2022), người tuổi này trồng trọt, chăn nuôi có mùa màng tươi tốt, hứa hẹn sẽ thu nhiều thành quả. Con giáp làm kinh doanh cũng nhận thêm được hợp đồng, dự án mới.

Tử vi ngày thứ Bảy (19.11.2022), 3 con giáp trúng độc đắc phát tài to, tình - tiền ‘hốt trọn’, vận may bùng nổ tới tấp, không sớm thì muộn cũng thành đại gia giàu nhất làng - Ảnh 1
Tử vi ngày thứ Bảy (19.11.2022), người tuổi này trồng trọt, chăn nuôi có mùa màng tươi tốt, hứa hẹn sẽ thu nhiều thành quả. Ảnh minh họa: Internet

Nỗ lực trong công việc, họ ngày một thành công trong lĩnh vực mà mình lựa chọn. May mắn hơn họ trúng những hợp đồng béo bở, tiền đổ về ồ ạt, đếm không xuể.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu trời sinh đã là những người có chí cầu tiến, chăm chỉ và luôn khao khát cuộc sống giàu có, vì thế họ sẽ không ngừng tìm kiếm những cơ hội tốt để đạt được những điều mình mong muốn. Tử vi cũng cho thấy, tuổi Sửu cũng là những người khéo léo và biết đối nhân xử thế.

Sinh thời, những người tuổi Sửu thường không sinh ra trong những gia đình không sung túc nhưng có khả năng tự tạo ra sự giàu có cho bản thân. Cuộc sống, tuổi Sửu không sợ đối mặt với khó khăn, thử thách, thay vào đó là sự xông pha, bất chấp mọi thứ để có được thành công mỹ mãn.

Tử vi ngày thứ Bảy (19.11.2022), 3 con giáp trúng độc đắc phát tài to, tình - tiền ‘hốt trọn’, vận may bùng nổ tới tấp, không sớm thì muộn cũng thành đại gia giàu nhất làng - Ảnh 2

Tử vi ngày thứ Bảy (19.11.2022), vận may lên cao, con giáp này có thể đạt ước muốn, thành công đầy bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày thứ Bảy (19.11.2022), vận may lên cao, con giáp này có thể đạt ước muốn, thành công đầy bất ngờ.

Tuổi Tuất

Vận khí của người tuổi Tuất tăng lên đáng kể tử vi ngày thứ Bảy (19.11.2022). Mọi người thì nghỉ ngơi còn Tuất vẫn nỗ lực, tranh thủ từng giây phút mong sớm đổi đời.

Vì được thần May Mắn theo chân nên phương diện tài chính của Tuất có nhiều thay đổi tích cực.

Vào thứ 7, người làm kinh doanh sẽ có một ngày buôn bán thuận lợi, hàng hóa bán chạy hơn thường lệ. Tuất nhận được nhiều lời đề nghị làm ăn, hợp tác cùng phát triển.

Người làm công ăn lương cũng không có điều gì phải lo lắng. Con giáp này phát huy tốt năng lực của bản thân, có nhiều ý tưởng sáng tạo trong công việc nên được cấp trên đánh giá cao.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi 2 ngày liên tiếp trúng vàng (19 - 20/11), 3 con giáp Phật Bà dẫn lối, Ngọc Hoàng gọi tên, vàng bạc đầy nhà, tình duyên thăng hoa, tiền tràn vào túi, phát tài như ý

Tử vi 2 ngày (19 - 20/11), 3 con giáp vận may tài lộc sáng rực, cuộc sống đầy ắp may mắn, vận trình thăng hoa, may mắn.

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