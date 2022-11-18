Tử vi ngày cuối tuần (19 - 20/11), lộc chảy chỗ trũng, 3 con giáp giàu sang nứt đố đổ vách, tình duyên không thiếu, tiền tài dư dả tiêu, vận may như hoa nở, phú quý đến 3 năm

Chính vì thế, cùng với tinh thần không sợ khó khăn, luôn muốn vươn lên, người tuổi Hợi sẽ nhanh chóng thành công trong công việc. Sự nghiệp phát đem lại nguồn tài phú, tiền bạc không nhỏ cho con giáp này.

Tử vi ngày cuối tuần (19 - 20/11), hỉ sự liên tiếp kéo đến với người tuổi Hợi. Con giáp này sẽ được quý nhân hỗ trợ, dẫn đường chỉ lối trong moi mặt của cuộc sống.

Con giáp này hãy tập trung vào công việc chính, không nên quá tham vọng, nhận quá nhiều việc kẻo cuối cùng việc gì cũng nửa vời, thu nhập cũng không tăng lên là mấy mà lại vừa tốn thời gian và sức lực.

Tài lộc của người tuổi Dần có dấu hiệu khởi sắc, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì càng được hưởng khoản tiền xứng đáng bấy nhiêu.

Tử vi ngày cuối tuần (19 - 20/11), nếu mở rộng được vòng tròn giao thiệp thì tuổi Dần sẽ kết thân được với nhiều người tài giỏi. Bạn có thể nhờ những mối quan hệ ấy mà dễ dàng tìm thấy mối làm ăn tốt, gián tiếp tăng thu nhập ngoài luồng.

Tử vi ngày cuối tuần (19 - 20/11), nếu mở rộng được vòng tròn giao thiệp thì tuổi Dần sẽ kết thân được với nhiều người tài giỏi. Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm mà tuổi Dần cần tập trung phát triển chính là thời gian này. Lúc này, bạn tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao, nếu lọt vào mắt xanh của họ thì cơ hội được thăng chức, tăng lương chẳng còn xa xôi nữa.

Những người làm trong lĩnh vực bất động sản, lâm nghiệp cũng phát triển thuận lợi, nhưng sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn.

Tuổi Tuất

Tuất vốn có tính cách trầm ổn, hòa nhã với người khác. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Tuất nhất định sẽ công thành danh toại, sự nghiệp và tình cảm viên mãn không ai sánh bằng.

Tử vi ngày cuối tuần (19 - 20/11), sẽ có nhiều thay đổi đối với tuổi Tuất theo chiều hướng tích cực. Tử vi dự đoán, tài lộc của người tuổi Tuất sẽ tăng lên đáng kể, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, công việc ngày càng thuận lợi, suôn sẻ, từ đây tài lộc cũng sẽ không ngừng tích lũy.

Công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng không ngừng. Ngoài ra, sắp tới con giáp may mắn này cũng có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng hanh thông.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm