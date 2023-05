Có nhiều người nhòm ngó, để ý cũng mang lại cho họ nhiều cơ hội phát triển. Con giáp tuổi Thân có sự thăng tiến ngày càng tốt đẹp ở độ tuổi từ 20 đến 30. Họ luôn giữ trạng thái tốt nhất, củng cố sự nghiệp, hoàn thiện tài năng.

Con giáp Thân vạn sự suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 21.11.2022, cuộc sống của con giáp tuổi Thân không còn gì phải lo lắng. Họ gặp được nhiều may mắn nhất, gặt hái được cả tình duyên lẫn tiền bạc, mệnh trời đang sắp đặt giúp họ đổi thay từng ngày, vận may sẽ có những khoản tiền to vào túi.