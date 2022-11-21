Họ rất nổi tiếng ở tuổi 20, được đánh giá là người trung thực và đáng tin cậy trong mắt mọi người. Con giáp tuổi Thân có điều kiện ngoại hình tương đối nổi bật, vì vậy luôn thiếu người cầu hôn.

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thân thường là những người kín tiếng hơn, nhưng họ cũng sẽ thể hiện sự rực rỡ và quyến rũ khác nhau ở mỗi lứa tuổi khác nhau.

Tử vi ngày 21.11.2022, cuộc sống của con giáp tuổi Thân không còn gì phải lo lắng. Họ gặp được nhiều may mắn nhất, gặt hái được cả tình duyên lẫn tiền bạc, mệnh trời đang sắp đặt giúp họ đổi thay từng ngày, vận may sẽ có những khoản tiền to vào túi.

Có nhiều người nhòm ngó, để ý cũng mang lại cho họ nhiều cơ hội phát triển. Con giáp tuổi Thân có sự thăng tiến ngày càng tốt đẹp ở độ tuổi từ 20 đến 30. Họ luôn giữ trạng thái tốt nhất, củng cố sự nghiệp, hoàn thiện tài năng.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu sẽ tự khởi nghiệp, họ liên tiếp tạo nên những kỳ tích, thậm chí còn đạt được nhiều thành tựu hơn cả mong đợi.

Tử vi ngày 21.11.2022, người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều quý nhân, có quý nhân giúp đỡ họ càng dễ dàng thăng tiến. Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, trong 3 năm tới tài lộc không giảm sút nhanh chóng mà còn được cải thiện.

Con giáp Dậu mệnh trời an yên. Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, trong những năm trở lại đây, những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu nhất định sẽ thu được nhiều của cải, họ có sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Tuổi Tý

Vận trình sự nghiệp của người Tuổi Tý trong tháng rất khả quan. Tử vi ngày 21.11.2022 là thời điểm để người tuổi Tý "vượt ải" và chứng minh năng lực của bản thân.

Điều quan trọng trong tháng 11 là bản mệnh luôn duy trì được tinh thần thoải mái, đầu óc của mình rất minh mẫn, sáng suốt. Nhờ thế mà các quyết định liên quan đến công việc cũng trở nên thuận lợi và tốt đẹp hơn.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tý có nhiều biến động. Người độc thân sẽ có thể nhận tin vui tình cảm vào khoảng đầu hoặc cuối tuần. Khi có ai quan tâm, để ý, bản mệnh nên mở rộng lòng mình và thử đón nhận đối phương. Còn người đang trong 1 mối quan hệ có thể giải quyết vấn đề cùng nhau, mọi chuyện sẽ được ổn thỏa.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm