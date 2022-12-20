Thời vận khai mở, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc vào đúng 15h chiều Thứ 4 ngày 24/12/2022: Nắm vàng ròng trong tầm tay, có Lộc xây nhà, có Tiền tậu xe, hưởng trọn vinh hoa phú quý        

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 11:30

Thời đến cản không nổi, 3 con giáp làm đâu thắng đấy, "ngồi yên hứng tiền", may mắn liên miên, đón nhận nhiều điềm lành, phước khí từ ơn trên.  

 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ làm việc gì cũng rất tích cực nhưng nhìn chung tài lộc trước đây không mấy lý tưởng, dù không gặp phải tai họa lớn nhưng cũng chưa bao giờ giàu sang phú quý. Tuy nhiên, con giáp này vốn có số vượng quý nhân, bất kể làm việc gì cũng dễ có người ra tay giúp đỡ. 

Thời vận khai mở, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc vào đúng 15h chiều Thứ 4 ngày 24/12/2022: Nắm vàng ròng trong tầm tay, có Lộc xây nhà, có Tiền tậu xe, hưởng trọn vinh hoa phú quý         - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của những người tuổi Ngọ sẽ ngày một thuận lợi hơn, bản thân họ thể hiện được tốt thế mạnh của mình, nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và đồng nghiệp, tương lai ngày

một tươi sáng. Tuổi này không chỉ gây dựng được sự nghiệp cho mình mà còn giúp chồng con khẳng định được chỗ đứng trong lĩnh vực hoạt động.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn có tính cách hoạt bát, sôi nổi, thoải mái, họ thích tự do sáng tạo và không ngừng cố gắng, cầu tiến để gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. So với những con giáp khác, tuổi Tý là người dễ dàng công thành danh toại vì tính cách linh hoạt và tuyệt vời của mình.

Thời vận khai mở, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc vào đúng 15h chiều Thứ 4 ngày 24/12/2022: Nắm vàng ròng trong tầm tay, có Lộc xây nhà, có Tiền tậu xe, hưởng trọn vinh hoa phú quý         - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ đúng 15h chiều Thứ 4 ngày 24/12/2022 trở đi họ sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt sẽ tìm được hướng đi mới để giải quyết những bất trắc hiện tại. Ngoài ra, tài vận của tuổi Ngọ cũng được cải thiện đáng kể. Họ sẽ có tài lộc vượng phát, cơ hội ở nơi làm việc nhiều, dưới sự chỉ bảo, hướng dẫn của quý nhân sẽ có cơ hội lớn để thăng tiến, phát triển sự nghiệp, chỉ cần bạn chăm chỉ và nỗ lực hết sức thì nhất định sẽ thành công và kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Thìn

Chúc mừng tuổi Thìn là con giáp vượng quý nhân vào cuối tuần. Bản mệnh sẽ gặp khá nhiều may mắn trên cả phương diện sự nghiệp và tài lộc, khiến cuộc sống thêm phần phú quý. Vì thế, ngay từ bây giờ, bạn nên quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng các mối quan hệ, hình thành và vun vén những mối hợp làm ăn cũ mới, tìm kiếm thêm người giúp đỡ mình, của cải sẽ ngày càng tăng. Rất có thể bạn sẽ quen biết được với quý nhân thông qua các hoạt động này đấy.

Thời vận khai mở, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc vào đúng 15h chiều Thứ 4 ngày 24/12/2022: Nắm vàng ròng trong tầm tay, có Lộc xây nhà, có Tiền tậu xe, hưởng trọn vinh hoa phú quý         - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Thìn không chỉ thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, hiệu quả công việc vượt trội mà còn có cơ hội nâng cao chuyên môn, khả năng thực thi, năng lực cá nhân cũng được cải thiện tiến bộ. Bản mệnh hãy tập trung cho việc tích lũy kiến thức, học thật nhiều, không ngừng sáng tạo và không ngừng chứng tỏ bản thân mình, như vậy thì khoảng thời gian cuối năm sẽ trôi qua vô cùng tuyệt vời. 

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Hết khổ đến sướng, 3 con giáp may mắn được Ngọc Hoàng gọi tên trúng số độc đắc vào 13h chiều Thứ 4 ngày 21/12/2022: Bước vào giai đoạn hưng thịnh, tài lộc nhảy vọt, tiền đếm không xuể, sở hữu xe sang tiền tỷ

Hết khổ đến sướng, 3 con giáp may mắn được Ngọc Hoàng gọi tên trúng số độc đắc vào 13h chiều Thứ 4 ngày 21/12/2022: Bước vào giai đoạn hưng thịnh, tài lộc nhảy vọt, tiền đếm không xuể, sở hữu xe sang tiền tỷ

Dự đoán vào vào 13h chiều Thứ 4 ngày 21/12/2022 có 3 con giáp sau đón nhận tài lộc, cứ ra đường là có ngay tiền, bản mệnh vượng phát vì được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn.      

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 21/12/2022 tu vi ngay 21/12/2022 tu vi

TIN MỚI NHẤT

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 23 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 52 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 54 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn