Hết khổ đến sướng, 3 con giáp may mắn được Ngọc Hoàng gọi tên trúng số độc đắc vào 13h chiều Thứ 4 ngày 21/12/2022: Bước vào giai đoạn hưng thịnh, tài lộc nhảy vọt, tiền đếm không xuể, sở hữu xe sang tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 11:12

Dự đoán vào vào 13h chiều Thứ 4 ngày 21/12/2022 có 3 con giáp sau đón nhận tài lộc, cứ ra đường là có ngay tiền, bản mệnh vượng phát vì được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn.      

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi thường dễ chiếm được lòng tin của người khác. Họ thực sự là những người đáng tin cậy, đã nói là sẽ làm. Họ không bao giờ lợi dụng ai và càng không lừa dối người khác. Thậm chí, người tuổi Mùi có thể hy sinh lợi ích của mình vì lợi ích của tập thể. Theo tử vi, vận trình của người tuổi này càng về sau càng thêm phần thuận lợi. 

Bước vào 13h chiều Thứ 4 ngày 21/12/2022, người tuổi Mùi sẽ mở ra cho mình con đường suôn sẻ hơn. Dù làm việc trong lĩnh vực nào, họ cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi, có được những bước tiến quan trọng. Các mục tiêu đã đặt ra sẽ dần đạt được, người tuổi Mùi sẽ rủng rỉnh và tự tin hơn, nhận được sự đánh giá cao của mọi người.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn tìm kiếm cơ hội tốt để phát triển bản thân, để thay đổi mọi thứ xung quanh ngày càng tốt hơn. Những người tuổi Tuất dù không có xuất phát điểm tốt đẹp nhưng họ có bản lĩnh tuyệt vời, nhờ vậy mà mọi khó khăn thử thách đều tự mình vượt qua một cách ngoạn mục. 

Hết khổ đến sướng, 3 con giáp may mắn được Ngọc Hoàng gọi tên trúng số độc đắc vào 13h chiều Thứ 4 ngày 21/12/2022: Bước vào giai đoạn hưng thịnh, tài lộc nhảy vọt, tiền đếm không xuể, sở hữu xe sang tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ đúng 13h chiều Thứ 4 ngày 21/12/2022 trở đi cuộc sống tuổi Tuất sẽ bước lên tầm cao mới, họ sẽ tìm kiếm cơ hội tốt trong sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào. Người tuổi Tuất luôn khao khát làm giàu vì vậy trong năm nay họ sẽ tìm được cơ hội đổi vận, nếu như biết nắm bắt thì sẽ thăng hoa bất ngờ. 

Tuổi Tỵ

Đúng 13h chiều Thứ 4 ngày 21/12/2022 này, Hỏa sinh Thổ giúp vận trình tình cảm của tuổi Tỵ có nhiều khởi sắc, bạn và đối phương đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc xuất hiện trong thời gian vừa qua. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy hai bạn quan tâm tới đối phương hơn cái tôi của mình.

Hết khổ đến sướng, 3 con giáp may mắn được Ngọc Hoàng gọi tên trúng số độc đắc vào 13h chiều Thứ 4 ngày 21/12/2022: Bước vào giai đoạn hưng thịnh, tài lộc nhảy vọt, tiền đếm không xuể, sở hữu xe sang tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, người tuổi Mùi có thể nhận được thành quả gấp đôi với một nửa nỗ lực trong mọi việc họ làm, sự nghiệp sẽ xoay chuyển đúng lúc, nhất định có thể xoay chuyển trong tương lai. Sự hài hòa và vẻ đẹp, hạnh phúc và ngọt ngào.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

Thầy bói mù chỉ rõ vào đúng 11h trưa Thứ 4 ngày 21/12/2022: 3 con giáp được Thần Phật che chở, vừa mở đã thấy tiền rơi vào túi, tài lộc đổ về đầy cả kho, sự nghiệp bước sang trang mới, liên tục thành công    

Thầy bói mù chỉ rõ vào đúng 11h trưa Thứ 4 ngày 21/12/2022: 3 con giáp được Thần Phật che chở, vừa mở đã thấy tiền rơi vào túi, tài lộc đổ về đầy cả kho, sự nghiệp bước sang trang mới, liên tục thành công    

Bắt đầu từ 11h trưa Thứ 4 ngày 21/12/2022, vận trình của 3 con giáp sẽ thuận buồm xuôi gió, thoát khỏi xui xẻo, ‘lên đồ’ may mắn, sự nghiệp một bước thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 21/12/2022 tu vi ngay 21/12/2022 tu vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 27 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 30 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn