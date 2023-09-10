Thời tới cản sao nổi, 3 con giáp được Thần Tài dẫn dắt đến kho vàng trong ngày 10/9: Giàu lên trông thấy, hút sạch may mắn tứ phương, mã đáo thành công

Tâm linh - Tử vi 10/09/2023 00:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây được Thần Tài che chở, làm gì cũng thuận lợi trong ngày 10/9.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp có tiền nhưng sẽ cố tránh những câu hỏi về tài sản của mình. Bản mệnh sống kín tiếng và không muốn nhắc đến chuyện tiền bạc. Tuổi Mão sẽ âm thầm làm việc để tích lũy tài sản. Con giáp này không chỉ kiếm tiền cho riêng mình mà còn dùng tiền đó để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây chính là điều giúp phúc phần của người tuổi Mão tăng lên.

Trong ngày 10/9, khối tài sản của tuổi Mão vẫn tiếp tục tăng khi con giáp này chăm chỉ làm việc, tiêu xài tiết kiệm và hay giúp đỡ người khác. Dù sở hữu bao nhiêu tiền, tuổi Mão vẫn sống rất giản dị, không thích khoa trương.

Đây là thời điểm tuổi Mão tiếp tục thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Nhờ sự phóng khoáng và chân thành trong tích cách, con giáp này sẽ nhận được cảm tình từ đối tác.

Thời tới cản sao nổi, 3 con giáp được Thần Tài dẫn dắt đến kho vàng trong ngày 10/9: Giàu lên trông thấy, hút sạch may mắn tứ phương, mã đáo thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Là con giáp có phần ngông cuồng, cao ngạo nhưng bên trong Ngọ lại sống tình cảm, chân thành. Họ thương người, biết điều và chưa bao giờ ngừng nỗ lực để theo đuổi ước mơ. Nhờ thế, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó thì Ngọ vẫn tự mình tiến thân, đổi đời ngoạn mục.

Họ không cậy nhờ mẹ cha, càng không dựa dẫm người ngoài mà từng bước leo lên bục vinh quang nhờ chính tài năng của mình. Trong ngày 10/9, cuộc đời Ngọ sẽ sang trang mới. Họ làm đâu thắng đó, kiếm bạc tỷ dễ như trở bàn tay.

Thời tới cản sao nổi, 3 con giáp được Thần Tài dẫn dắt đến kho vàng trong ngày 10/9: Giàu lên trông thấy, hút sạch may mắn tứ phương, mã đáo thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày 10/9, tuổi mùi cũng là con giáp phát tài phát lộc, vận tài gặp nhiều may mắn khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều ao ước có được vận may như mình đang có. Tử vi phương Đông tiết lộ Chính Tài lên đến đỉnh cao, thu về tài lộc dồi dào, nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Mỗi năm qua đi là tiền bạc mang về lại càng nhiều, điềm báo tăng lương thăng chức có lẽ sẽ thực sự diễn ra trong khoảng thời gian này.

Trong 12 con giáp thì công việc, nguồn tài chính của tuổi mùi vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Bản mệnh đạt được nhiều thành công trong công việc cũng như nhận được nhiều lời đánh giá tốt từ phía cấp trên. Con giáp này có khá nhiều cơ may tài lộc bất ngờ, tiền rơi trúng đầu bản mệnh, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về như nước mùa mưa.

Thời tới cản sao nổi, 3 con giáp được Thần Tài dẫn dắt đến kho vàng trong ngày 10/9: Giàu lên trông thấy, hút sạch may mắn tứ phương, mã đáo thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/9: Vận hạn qua đi, 3 con giáp giàu có bất thình lình, vận thế sáng bừng, phát tài như ý, đắc tài đắc lộc

Tử vi Chủ Nhật ngày 10/9: Vận hạn qua đi, 3 con giáp giàu có bất thình lình, vận thế sáng bừng, phát tài như ý, đắc tài đắc lộc

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có cơ hội trúng giải độc đắc, thêm phú thêm quý trong ngày 10/9.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 10/9 tu vi ngay 11/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 22 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 37 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 7 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 1 giờ 37 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng