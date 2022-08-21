Thời tới cản không nổi, top 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, túi tiền rủng rỉnh trong tuần tới (29/8 - 4/9)

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 08:45

Lộ diện 3 gương mặt vàng trong làng giàu có trong tuần tới (29/8 - 4/9), không chỉ sự nghiệp thăng tiến, làm việc đạt năng xuất cao mà tiền còn vào túi thư thác đổ.

Tuổi Mão

Tuần mới (29/8 - 4/9), tuổi Mão thuận lợi cho việc ký kết các văn bản hợp đồng, xin việc, đánh giá hiệu quả công việc. Tiền lương có thể tăng lên đáng kể, nhân viên bán hàng sẽ có số lượng đơn hàng tốt, doanh nhân sẽ nhận được một khoản tiền nhỏ, nhân viên văn phòng sẽ dễ dàng nhận được khoản phí gì đó.

Con giáp tuổi Mão có tài lộc nhiều vô kể, thăng tiến nhanh hơn người khác. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên công việc hanh thông, xuôi thuận trong tuần mới này.

Thời tới cản không nổi, top 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, túi tiền rủng rỉnh trong tuần tới (29/8 - 4/9) - Ảnh 1
Tuần mới (29/8 - 4/9), tuổi Mão thuận lợi cho việc ký kết các văn bản hợp đồng, xin việc, đánh giá hiệu quả công việc.

Tuổi Dần

Đặc điểm chung của người tuổi Dần đó là thời trẻ gặp không ít khó khăn, va vấp trong sự nghiệp. Đến trung tuổi, họ được người tốt giúp đỡ, ngày một thăng hoa trong sự nghiệp. Tuổi Dần biết phát huy tiềm năng của bản thân, thành đạt trong lĩnh vực mà mình lựa chọn.

Trong tuần mới (29/8 - 4/9) này nếu tuổi Dần là người làm công ăn lương, họ có thể giữ chức vụ cao trong công ty, tổ chức mình làm việc. Người làm kinh doanh cũng có thể là ông/bà chủ lớn, tạo công ăn, việc làm cho nhiều người.

Thời tới cản không nổi, top 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, túi tiền rủng rỉnh trong tuần tới (29/8 - 4/9) - Ảnh 2
Tuổi Dần biết phát huy tiềm năng của bản thân, thành đạt trong lĩnh vực mà mình lựa chọn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là người dám bứt phá và tạo dựng những giá trị cốt lõi trong tương lai. Thời trẻ, họ gặp không ít khó khăn, trở ngại trong công việc. Tuy vậy, tất cả những khó khăn chỉ là tạm thời. Họ đủ dũng khí và can đảm để tìm ra hướng đi mới, cơ hội mới cho bản thân. Điều này giúp sự nghiệp của họ tiến triển nhanh hơn. Không những tài năng, trí tuệ, con giáp này còn được quý nhân đưa đường chỉ lối. Bởi vậy, bất kể theo đuổi lĩnh vực nào, họ đều đạt được thành công như mong đợi.

Tuần mới (29/8 - 4/9) sẽ là thời điểm thuận lợi để xây dựng được sự nghiệp lớn mạnh, cơ đồ khang trang khiến người khác phải kinh ngạc. Cuộc sống của những người này càng về hậu vận càng sung túc, hưng thịnh, tiền bạc không bao giờ thiếu. 

Thời tới cản không nổi, top 3 con giáp có sự nghiệp thăng hoa, túi tiền rủng rỉnh trong tuần tới (29/8 - 4/9) - Ảnh 3
Người tuổi Thìn là người dám bứt phá và tạo dựng những giá trị cốt lõi trong tương lai.

 * Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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