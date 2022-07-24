Thời tới cản không kịp: Tháng 7 qua cơn bĩ cực, tháng 8 vượng tài lộc, tháng 9 đón hỷ tín tới tấp, top 3 con giáp bước vào thời kỳ tài lộc cực thịnh, làm đâu thắng đó

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Những người sinh năm con Ngựa gần đây làm việc rất chăm chỉ, nhưng vì một số vấn đề sức khỏe mà ảnh hưởng đến tiến độ công việc, họ rất chán nản và gặp rắc rối. May mắn thay, sau khi bước vào tháng 8, bạn bè sẽ cho người tuổi Ngọ rất nhiều chỉ dẫn, điều này không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn trong công việc mà còn mang đến cho họ một số kênh đầu tư và cơ hội. Người tuổi Ngọ có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên cũng gặp nhiều may mắn, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng lên rất nhiều.

Tuổi Tý

2 tháng tới là thời điểm khá may mắn đối với người tuổi Tý, đặc biệt là đầu tháng 8, nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của thời gian cũ dần qua đi, bạn hãy sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đón chờ những điều như ý.



Công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Thậm chí, dù có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được.

Với người làm ăn kinh doanh, đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc, bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ.



Ngoài ra, năng lực cũng góp phần làm nên danh tiếng, bản mệnh có uy tín nên được khách tin tưởng thương yêu, ai mua hàng của bạn cũng muốn quay lại vào lần sau.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo