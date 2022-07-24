Thời tới cản không kịp: Tháng 7 qua cơn bĩ cực, tháng 8 vượng tài lộc, tháng 9 đón hỷ tín tới tấp, top 3 con giáp bước vào thời kỳ tài lộc cực thịnh, làm đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 24/07/2022 19:46

Với người làm ăn kinh doanh, đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc, bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ.

Tuổi Dần

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Dần trong 2 tháng tới sẽ tốt lên nhờ công việc phát triển thuận lợi. Khi đó, nguồn thu nhập của tuổi Dần cũng vững mạnh mạnh. Tiền tài vững mạnh nên con giáp này cũng yên tâm, sống thoải mái và không phải đau đầu lo nghĩ quá nhiều. Ngoài ra, bản mệnh có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư phù hợp để tiền bạc sinh sôi nảy nở.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Dần vượng vận đào hoa. Con giáp này nói chuyện có duyên nên dễ gây ấn tượng với người khác. Những người độc thân có thể nhận lời mời làm quen với những người khác.

Tuổi Ngọ

Thời tới cản không kịp: Tháng 7 qua cơn bĩ cực, tháng 8 vượng tài lộc, tháng 9 đón hỷ tín tới tấp, top 3 con giáp bước vào thời kỳ tài lộc cực thịnh, làm đâu thắng đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người sinh năm con Ngựa gần đây làm việc rất chăm chỉ, nhưng vì một số vấn đề sức khỏe mà ảnh hưởng đến tiến độ công việc, họ rất chán nản và gặp rắc rối. May mắn thay, sau khi bước vào tháng 8, bạn bè sẽ cho người tuổi Ngọ rất nhiều chỉ dẫn, điều này không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn trong công việc mà còn mang đến cho họ một số kênh đầu tư và cơ hội. Người tuổi Ngọ có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên cũng gặp nhiều may mắn, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng lên rất nhiều.

Tuổi Tý

2 tháng tới là thời điểm khá may mắn đối với người tuổi Tý, đặc biệt là đầu tháng 8, nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của thời gian cũ dần qua đi, bạn hãy sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đón chờ những điều như ý.

 


Công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Thậm chí, dù có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được. 

 

Với người làm ăn kinh doanh, đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc, bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ.

Ngoài ra, năng lực cũng góp phần làm nên danh tiếng, bản mệnh có uy tín nên được khách tin tưởng thương yêu, ai mua hàng của bạn cũng muốn quay lại vào lần sau.

 

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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