Thời kỳ hoàng kim đến vào 3 ngày cuối tuần (29/9, 30/9, 2/10), 3 con giáp tài lộc trải bạt ngàn, tình - tiền đỏ rực, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 14:46

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 3 ngày cuối tuần này, công việc của những con giáp này rất xuôi thuận, thu về bộn tiền.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp được biết đến với tính cách lạc quan, vui vẻ. Dù trong khó khăn, họ vẫn tự tin mỉm cười và tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Người tuổi này thích làm điều lành, cả đời tích đức nên thường gặp được may mắn.

Trong 3 ngày cuối tuần này, người tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân phù trợ trong công việc. Người này sẽ giúp bạn hóa giải hung tinh, tài vận hanh thông, chạm tay tới phú quý. Con giáp tuổi Mùi còn có cơ hội được thăng chức, nhận công việc mới hoặc có được lời mời hợp tác làm ăn. Điều bạn cần làm lúc này là bình tĩnh, tự tin đón nhận cơ hội và nỗ lực hết mình để đạt được những thành quả xứng đáng.

Thời kỳ hoàng kim đến vào 3 ngày cuối tuần (29/9, 30/9, 2/10), 3 con giáp tài lộc trải bạt ngàn, tình - tiền đỏ rực, sự nghiệp lên hương - Ảnh 1
Trong 3 ngày cuối tuần này, người tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân phù trợ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được biết đến với tính cách chân thật, thẳng thắn, có sao nói vậy. Tuy đôi khi, sự thẳng thắn của họ làm mất lòng người khác. Nhưng càng về sau, những người xung quanh càng hiểu được đức tính tốt của người tuổi này.

Người tuổi Dậu phúc lớn mệnh dày. Vào 3 ngày cuối tuần, Dậu sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc nên có cơ hội thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào. Bên cạnh, gười tuổi Dậu làm kinh doanh thì khách hàng tới tấp gõ cửa, đơn hàng tăng nhanh, doanh thu tăng vọt. Cơ hội kiếm tiền rất nhiều, chỉ cần người tuổi này biết nắm bắt thời cơ thì tiền bạc sẽ đầy kho, chật két.

Thời kỳ hoàng kim đến vào 3 ngày cuối tuần (29/9, 30/9, 2/10), 3 con giáp tài lộc trải bạt ngàn, tình - tiền đỏ rực, sự nghiệp lên hương - Ảnh 2
Vào 3 ngày cuối tuần, Dậu sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc nên có cơ hội thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là người giỏi giang, khôn khéo lại có tài ăn nói. Họ biết cách giữ mối quan hệ tối với mọi người. Trong cuộc sống, người tuổi này gặp được nhiều may mắn. Khi khó khăn, họ được quý nhân dang tay giúp đỡ, che chở nên sớm tai qua nạn khỏi.

Chẳng bao lâu nữa, người tuổi này được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, nhiều cơ hội phát tài. Sau thời gian chông chênh, loay hoay trong sự nghiệp thì sang 3 ngày cuối tuần, người tuổi Tỵ đang đứng trước cơ hội rất lớn để có thể khẳng định tài năng, tâm huyết của bản thân. Hãy lập kế hoạch cho bản thân thật kỹ càng để sớm đạt được những thành tựu, thu về bộn tiền trong thời gian tới.

Thời kỳ hoàng kim đến vào 3 ngày cuối tuần (29/9, 30/9, 2/10), 3 con giáp tài lộc trải bạt ngàn, tình - tiền đỏ rực, sự nghiệp lên hương - Ảnh 3
Sau thời gian chông chênh, loay hoay trong sự nghiệp thì sang 3 ngày cuối tuần, người tuổi Tỵ đang đứng trước cơ hội rất lớn để có thể khẳng định tài năng, tâm huyết của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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