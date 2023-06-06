Thời Hoàng Kim đã qua, 3 con giáp tiêu xài hoang phí, hết tiền hết bạc đứng yên cũng bị chuyện xui rủi rơi trúng người

Tuổi Thìn

Tiền tài danh lợi của con giáp tuổi Thìn ảm đạm, mệnh chủ nên tập trung vào việc bồi dưỡng tri thức, kỹ năng chuyên ngành để thuận lợi hơn trên con đường tương lai phía trước chứ đừng tìm cách đi đường tắt hay lấy lòng ai cả. Con giáp này đang có ý định độc thân suốt đời, không muốn bước vào mối quan hệ yêu đương với bất kỳ ai, tuổi Thìn hãy thử mở lòng mình ra để đón nhận yêu thương từ người thương mình nhé. Tình hình tài lộc bất ổn vì thói quen đầu tư vô tội vạ không có sự tính toán kỹ càng của bạn.

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Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu diễn ra gian nan. Người tuổi này cũng gặp nhiều ngáng trở trong quá trình làm việc khi có sự tác động của ngày Tương Xung. Bên cạnh đó, tâm trạng bất ổn của bản mệnh cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Vận trình tài lộc ổn định. Thu nhập khấm khá giúp con giáp này có thể yên tâm chi trả cho những nhu cầu sinh hoạt thường ngày. Nhưng bạn cũng cần tiết kiệm để có nguồn tích luỹ tốt cho tương lai.