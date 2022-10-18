Thời điểm vàng để 3 con giáp sau có bước chuyển mình mạnh mẽ, thay đổi vận mệnh trong thời gian cuối năm 2022

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 18:40

Gần hết năm 2022, đây được xem là thời điểm vàng của 3 con giáp may mắn dưới đây, được Thần may mắn "chống lưng", làm gì cũng thuận lợi, cuộc sống êm ả, không có bế tắc, trục trặc.

Tuổi Dần

Vận may tài chính của người tuổi Dần vào 2 tháng cuối năm 2022 khiến không ít người phải ghen tị. Bản mệnh có thể sẽ có được cơ hội để cải thiện tài chính và tăng thu nhập. Vào cuối tuần, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn.

Công việc thuận lợi nên Dần không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh. Cát thần sẽ giúp bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả.

Trong 2 tháng cuối năm 2022, vận tài lộc của Dần tăng tiến không ngừng. Bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc nhờ vận khí lên cao. Người làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, thu nhập tăng lên nhanh chóng.

Thời điểm vàng để 3 con giáp sau có bước chuyển mình mạnh mẽ, thay đổi vận mệnh trong thời gian cuối năm 2022 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vào 2 tháng cuối năm 2022, bản mệnh phải chạy việc nhiều nơi, bận rộn tuy nhiên đó lại chính là cơ hội để bạn thể hiện tài năng, sự ứng biến nhanh nhẹn của mình. Những thứ tới không dễ dàng sẽ cho bạn thành quả xứng đáng. Công việc bận bịu khiến con giáp không có thời gian để chăm sóc bản thân, chăm lo chuyện tình cảm gia đình. Vì thế mà đường tình duyên có dấu hiệu rạn nứt.

Tuy nhiên, nạn có tài lộc dồi dào trong thời điểm này, thu nhập ổn định từ cả nguồn chính lẫn nguồn phụ. Có Lục Hợp che chở, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong hầu hết các lĩnh vực, nhất là về phương diện tài chính. Các lĩnh vực con giáp này muốn đầu tư, hợp tác đều tiến triển tốt đẹp, thuận lợi nên thu nhập đều đặn. Một vài người có lộc trời ban, nhận được số tiền không nhỏ. Nếu biết tích lũy thì tài khí càng tốt hơn nữa.

Thời điểm vàng để 3 con giáp sau có bước chuyển mình mạnh mẽ, thay đổi vận mệnh trong thời gian cuối năm 2022 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp vào 2 tháng cuối năm 2022 báo hiệu, đây là khoảng thời gian tuổi Mùi có cơ hội để cải thiện nguồn tài chính cho mình. Nhưng khó khăn ở đây là vì có nhiều cơ hội quá cũng khiến con giáp này khó xử không biết chọn điều gì mới là phù hợp. Nếu bản mệnh không phải là người kỹ tính quá thì tốt nhất nên tránh các việc liên quan đến tiền bạc, con số.

Vận trình tình cảm không được suôn sẻ như thế, con giáp này dành nhiều thời gian cho công việc đồng nghĩa thời gian để quan tâm, chăm sóc gia đình dần ít đi. Xa cách lâu ngày khiến tình cảm giữa các thành viên ngày càng kém gắn kết và khăng khít đấy.

Thời điểm vàng để 3 con giáp sau có bước chuyển mình mạnh mẽ, thay đổi vận mệnh trong thời gian cuối năm 2022 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi trong 6 ngày sắp tới (19/10 - 24/10) cho biết, 3 con giáp ngồi không cũng có thần Tài trợ lực, làm gì cũng may mắn thành công, có cơ hội phát tài phát lộc dữ dội

Tử vi trong 6 ngày sắp tới (19/10 - 24/10) cho biết, 3 con giáp ngồi không cũng có thần Tài trợ lực, làm gì cũng may mắn thành công, có cơ hội phát tài phát lộc dữ dội

Tử vi trong 6 ngày sắp tới (19/10 - 24/10) cho biết, 3 con giáp gặp được nhiều điều may mắn trên con đường tài lộc nhờ có Thần Tài trợ lực hùng hậu.

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