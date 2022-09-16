Thiên tượng đã chỉ đích danh, Thổ Địa hợp lực trợ sức, 3 con giáp may mắn vào cuối tuần nhận tài khí khởi vượng, bội thu bạc vàng, sắm nhà mua đất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thường mạnh mẽ, có năng lực. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ là người giàu nhiệt huyết. Đã xác định làm gì, họ sẽ quyết làm đến cùng dù khó khăn nào xảy ra.

Cuối tuần là khoảng thời gian rất có ý nghĩa đối với người tuổi Thìn. Con giáp này được cấp trên tin tưởng, trao cho những nhiệm vụ mới.

Con giáp tuổi Thìn sống tự lập, muốn tự mình làm mọi việc thay vì nhờ cậy đến người khác. Từ nhỏ, con giáp này đã rất nghiêm khắc với bản thân. Họ đặt ra các mục tiêu và không ngừng nỗ lực để đạt được những mục tiêu đó.

Người làm kinh doanh cũng có quý nhân phù trợ, giúp tăng cường các mối quan hệ trong công việc. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội trong cuộc sống, làm ăn phất lên không ngừng.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu có suy nghĩ trưởng thành hơn những người cùng trang lứa. Họ luôn ý thức về việc đổi đời của bản thân nên ra sức học hành và làm việc. Đa số người tuổi Dậu thường trải đời rất sớm nên học hỏi không ít kinh nghiệm sống của mọi người.

Nhờ đó họ thích nghi với nhiều môi trường làm việc. Dù có đổi nơi làm, bạn cũng có thể cân bằng tâm trạng và hoàn thành tốt công việc được giao. Có thể nói số Dậu sinh ra là để làm quan, nắm trong tay quyền hành và khối tài sản vô cùng lớn.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Khi nghĩ về tuổi Sửu, người ta thường nghĩ đến con giáp chân chất, thích bình lặng nhưng thực chất đây là con giáp có thiên phú kinh doanh ngầm. Tuổi Sửu không chỉ thông minh hơn người bình thường rất nhiều mà họ còn có sự bền bỉ, kiên trì đáng kinh ngạc. Vậy nên dù chỉ có một mình, người tuổi Sửu cũng có thể dần dần xây dựng nên cơ nghiệp lớn mạnh.

Cuối tuần may mắn rực lửa, tuổi Sửa sẽ dễ trúng lộc lớn, đổi nhà mua xe, kiếm kêm vài mảnh đất không còn khó.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.