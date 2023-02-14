Thiên thời, địa lợi, nhân hoà vào 11h trưa Thứ 5 ngày 16/2/2023: 3 con giáp vượt mọi gian nan, bình an, lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 14/02/2023 21:00

Thời đến cản không nổi, 3 con giáp làm đâu thắng đấy, cực kỳ giàu từ sau 11h trưa Thứ 5 ngày 16/2/2023.

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là con giáp hiền hòa, thích cuộc sống tự do, yên bình. Họ điềm đạm, hòa đồng với những người xung quanh và dường như không bao giờ nổi nóng. Trong công việc, họ thể hiện mình là người nhanh nhạy, thức thời. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội cho bản thân chứ không đứng yên tại chỗ.

Thiên thời, địa lợi, nhân hoà vào 11h trưa Thứ 5 ngày 16/2/2023: 3 con giáp vượt mọi gian nan, bình an, lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

11h trưa Thứ 5 ngày 16/2/2023, con giáp tuổi Mão có tài vận khởi sắc. Con giáp tuổi Mão làm việc chăm chỉ, làm việc hăng say. Tinh thần chịu đựng gian khổ đã mở đường cho những thành công của họ. Họ không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu, lại được quý nhân phù trợ, trao cho cơ hội tỏa sáng. Con giáp này nhanh nhạy chớp thời cơ, họ đang đi đúng hướng trong công việc. Thời gian tới, con giáp này có tài lộc vượng phát, giải tỏa được nhiều áp lực, hầu bao rủng rỉnh, không còn lo lắng về tiền bạc.

Tuổi Ngọ

Chỉ cần người tuổi Ngọ muốn làm tốt một việc thì họ sẽ cố gắng hết sức và đạt kết quả tốt. Ngay cả khi kết quả chưa được như mong đợi, họ chắc chắn sẽ nỗ lực để ngày càng hoàn thiện hơn. Có thể nói người tuổi Ngọ luôn phấn đấu không ngừng nghỉ.

Thiên thời, địa lợi, nhân hoà vào 11h trưa Thứ 5 ngày 16/2/2023: 3 con giáp vượt mọi gian nan, bình an, lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Họ là những người rất kỷ luật, biết trân trọng những đồng tiền kiếm ra và thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Người tuổi Ngọ đi đâu, làm gì cũng dễ có quý nhân phù trợ vây quanh. Và bởi là người biết trân trọng hạnh phúc, trân trọng những gì mình đang có nên cuộc sống của họ sẽ an yên, lòng không vướng bận.

Tuổi Thìn

Cái tên được nhắc tới trong số các con giáp nhiều tiền chính là tuổi Thìn. Chính Tài độ mệnh, tuổi Thìn có điềm báo gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Con giáp này phát huy được khả năng kiếm tiền nhanh nhạy và thông minh của mình nên tài chính có phần rủng rỉnh hơn, chi tiêu cũng không còn lo nỗi lo lắng thường trực với bản mệnh nữa.

Thiên thời, địa lợi, nhân hoà vào 11h trưa Thứ 5 ngày 16/2/2023: 3 con giáp vượt mọi gian nan, bình an, lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 Thực tế là chuyện làm ăn kinh doanh cũng có khi thuận lợi, khi khó khăn, cũng là lẽ thường tình. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải giữ sự kiên định và hướng tới mục tiêu mới đạt được gặt hái được thành quả tốt đẹp. Người tuổi Thìn luôn tự nhắc nhở bản thân như vậy nên đã làm được.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

 

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