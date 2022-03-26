“Thiên thời địa lợi nhân hòa” hội tụ trong 100 ngày tới, 3 con giáp tiến tới thành công, phất lên như chim én bay

Tử vi 100 ngày tới dự báo Tuổi Thìn gặp nhiều may mắn, con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này.

Tài lộc của Tuổi Thìn trong thời gian này cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự.

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong 100 ngày tới diễn ra may mắn hơn hẳn. Người tuổi Tỵ nhìn rõ được cơ hội trong thách thức và sẵn sàng đối diện với tất thảy. Đây cũng là thời điểm lý tưởng cho những ai đang muốn thay đổi công việc hay chuyển công tác. Vận trình tài lộc được cải thiện. Quý nhân xuất hiện đem tới cơ hội cải thiện thu nhập khá tốt cho những người này.

Thời gian này, bạn nên chọn một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, thư giãn và cân bằng cuộc sống. Bạn có thể cùng bạn bè hoặc người thương đến quán cà phê, tiệm sách để làm những điều mình thích.

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Tuổi Tý

Tử vi 100 ngày tới nhận thấy, cát tinh Tam Hội xuất hiện giúp người tuổi Tý làm gì cũng thuận buồm xuôi gió nhờ có quý nhân giúp đỡ. Quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp không phải tự nhiên mà có, bạn luôn biết cách cư xử khéo léo để không làm mích lòng ai.

Thiên Tài còn mang tới cho bản mệnh những chuyển biến tích cực về phương diện tài chính. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá từ những nghề tay trái của mình. Đây là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những vất vả trong suốt thời gian qua.

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*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo