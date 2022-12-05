Thiên cơ chỉ rõ vào đúng 4h sáng Thứ 4 ngày 7/12/2022: 3 con giáp ăn được 'Lộc trời', phúc khí đầy nhà, vận trình thăng hoa, tiền tài ùn ùn đổ về túi

Tâm linh - Tử vi 05/12/2022 14:10

Cát tinh chiếu rọi 3 con giáp vào khung giờ này, họ chạm gì cũng ra tiền, làm gì cũng thành công, sự nghiệp hoan hỉ đón nhận tin vui thăng chức.

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi, các bạn tuổi Sửu bước vào thời điểm này tài lộc dần lên cao, làm gì cũng thuận lợi. Trong công việc, họ sẽ mở ra được những mối quan hệ cũng như cơ hội mới. Hãy nắm lấy cơ hội và linh hoạt theo hoàn cảnh, cập nhật xu hướng kịp thời. Các mối quan hệ phát triển sẽ đem đến cho người tuổi Sửu nhiều lợi ích.

Thiên cơ chỉ rõ vào đúng 4h sáng Thứ 4 ngày 7/12/2022: 3 con giáp ăn được 'Lộc trời', phúc khí đầy nhà, vận trình thăng hoa, tiền tài ùn ùn đổ về túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Họ có cơ hội và môi trường để thể hiện năng lực của mình. Người biết chớp lấy cơ hội lần này, phát huy điểm mạnh của bản thân hoàn toàn có thể được thăng chức, tăng lương trong thời gian tới. Điều quan trọng làm nên sự khác biệt của những chú Trâu thời gian này chính là tự kỷ luật.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn thuộc mẫu người có tham vọng và hoài bão lớn. Dù làm công việc gì, họ luôn cố gắng đạt được thành tích xuất sắc, nỗ lực không ngừng để có cơ hội thăng quan tiến chức. Vì vậy, họ luôn được cấp trên tin tưởng, giao phó trọng trách quan trọng.

Thiên cơ chỉ rõ vào đúng 4h sáng Thứ 4 ngày 7/12/2022: 3 con giáp ăn được 'Lộc trời', phúc khí đầy nhà, vận trình thăng hoa, tiền tài ùn ùn đổ về túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, những nỗ lực của người tuổi Thìn sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng. Trong công việc, họ sẽ đạt được những đỉnh cao mới, gặt hái nhiều thành tích đáng kể. Đường tài lộc vượng, tuổi Thìn có nhiều cơ hội kiếm tiền trong khoảng thời gian sắp tới. Tuổi Thìn cũng nên bắt đầu tìm hiểu các danh mục đầu tư để đồng tiền sinh lời hiệu quả.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có khí chất tao nhã, tốt bụng và khoan dung. Họ dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng dễ được quý nhân dẫn đường chỉ lối, công việc nhìn chung suôn sẻ.

Thiên cơ chỉ rõ vào đúng 4h sáng Thứ 4 ngày 7/12/2022: 3 con giáp ăn được 'Lộc trời', phúc khí đầy nhà, vận trình thăng hoa, tiền tài ùn ùn đổ về túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, người tuổi Mùi vượng vận quý nhân, đào hoa vượng phát, mưu cầu tài lộc không còn khó khăn, sự nghiệp hanh thông nhờ được dẫn đường chỉ lối. Họ vốn là những người làm việc chăm chỉ, nay nhận được sự giúp đỡ, lại kiểm soát tốt cảm xúc, khéo léo hơn nên sự nghiệp ngày càng phát hơn. Ngoài ra, người tuổi Thìn có nhân duyên khá tốt trong thời điểm này, người độc thân mở ra mối quan hệ hứa hẹn, đôi lứa thêm bền chặt.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Từ 2h khuya Thứ 4 ngày 7/12/2022: 3 con giáp được thần May Mắn chiếu cố, từ nay tài vận sáng rực, ra đường tiền tỷ rơi trúng đầu, bội thu của cải

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Trong thời điểm này có 3 con giáp sẽ công thành danh toại, không chỉ sự nghiệp vững chắc mà còn có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Từ nay họ sẽ kiếm được bộn tiền, vạn sự bất bại.

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