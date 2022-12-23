Theo tử vi, bước qua 7h sáng Chủ Nhật ngày 25/12/2022: Thần Tài ưu ái 3 con giáp nên từ công việc, tình cảm và sức khỏe đều tốt đẹp, tài vận ngày càng dồi dào  

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 02:00

Chỉ cần những con giáp này có chí tiến thủ, thì thành quả rực rỡ nhất định sẽ chờ đón. Sắm nhà lầu, xe sang là chuyện trong tầm tay.

 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nổi tiếng tốt bụng, có năng lực, chăm chỉ làm việc, quan trọng nhất là luôn thể hiện tinh thần tích cực trong mọi hoàn cảnh. Cho dù gặp thất bại, bạn cũng sẽ nỗ lực vượ Bước sang tuần mới, những người tuổi Hợi sẽ mạnh mẽ hơn, tràn đầy năng lượng tích cựt qua, tự mình bù đắp tổn thất.

Theo tử vi, bước qua 7h sáng Chủ Nhật ngày 25/12/2022: Thần Tài ưu ái 3 con giáp nên từ công việc, tình cảm và sức khỏe đều tốt đẹp, tài vận ngày càng dồi dào   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cùng với bản lĩnh nội tại và sự kiên trì, họ sẽ mạnh mẽ hơn theo thời gian, gặp khó không nản, gặp cơ may thì nắm lấy, những điều hạnh phúc đang đến gần tuổi Hợi hơn, giúp họ kiếm tiền và thu lợi một cách vô cùng thoải mái, địa vị và danh tiếng cũng không ngừng được nâng cao.

Tuổi Thân

Người sinh năm Thân bản chất thông minh, hoạt bát, có khả năng quan sát, có tài kinh doanh. Tuy nhiên, con giáp này cũng khá vội vàng, bất cẩn. Thời còn trẻ, suy nghĩ của họ chưa hoàn toàn chín chắn, trưởng thành nên họ gặp nhiều khó khăn khi mới lập nghiệp.

Theo tử vi, bước qua 7h sáng Chủ Nhật ngày 25/12/2022: Thần Tài ưu ái 3 con giáp nên từ công việc, tình cảm và sức khỏe đều tốt đẹp, tài vận ngày càng dồi dào   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, người tuổi Thân có sao tốt chiếu mệnh, đạt nhiều thành công trong sự nghiệp kinh doanh. Người tuổi này gặp được đối tác, bạn làm ăn tốt nên việc kinh doanh tiến triển. Chỉ khi bạn đầu tư đúng chỗ thì mọi sự sẽ như ý. Không chỉ chuyện làm ăn mà tình duyên của người tuổi Mão khoảng thời gian này cũng thăng hoa. Bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn.

Tuổi Dần

Tuổi Dần có hung tinh Đại Hao và Tiểu Hao cùng lúc chiếu vận chủ về mất mát, hao tài là phần nhiều. Làm nhiều nhưng không thấy tiền dư đâu. Tuần mới sinh ra hàng chục khoản lặt vặt cần đến tiền nhưng tiền lương thì có hạn nên khó mà gánh nổi, chi tiêu dè xẻn may ra vượt qua.

Theo tử vi, bước qua 7h sáng Chủ Nhật ngày 25/12/2022: Thần Tài ưu ái 3 con giáp nên từ công việc, tình cảm và sức khỏe đều tốt đẹp, tài vận ngày càng dồi dào   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đừng quá lo lắng mà mất bình tĩnh vì đường tài vận không tốt nhưng đường công việc lại khá ổn áp. Chính Quan tinh soi vận đầu tuần cực kỳ có lợi cho những người sắp thi cử, xin việc hoặc chuyển công tác làm ăn đến một nơi mới. Vậy nên, tốt nhất là bạn nên tiếp tục tập trung cho công việc đi đừng để ý chuyện phiếm ở chỗ làm.

Trong thời điểm nàyđường tình cảm nhờ Tam Hội cục nên cực kỳ thuận lợi, suôn sẻ. Sự thấu hiểu và công hưởng sẽ giúp bạn và người ấy càng gắn bó khăng khít với nhau hơn nữa. Con giáp này sẽ hội ngộ với bạn cũ, người thân ở xa, có tổ chức tiệc tùng ăn uống hoặc đi du lịch cùng nhau.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Khéo ăn khéo nói được lộc đầy nhà, 3 con giáp kéo được Thần Tài đến nhà vào 7h sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022: Kinh doanh phát đạt, buôn may bán đắt, tiền vào tới tấp, khách vào nườm nượp  

Khéo ăn khéo nói được lộc đầy nhà, 3 con giáp kéo được Thần Tài đến nhà vào 7h sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022: Kinh doanh phát đạt, buôn may bán đắt, tiền vào tới tấp, khách vào nườm nượp  

Từ khung giờ này (7h sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022), 3 con giáp gặp nhiều may mắn và đại vận sẽ có tài lộc dồi dào, từng bước phất lên, đón niềm vui lớn.

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