Ba con giáp may mắn ngút trời cầu gì được nấy, đại cát đại lợi không ai sánh bằng vào đúng 23h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022  

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 17:22

Trong thời gian này, 3 con giáp hưởng lộc trời ban, trăm sự lành, tỷ sự may, cả tiền tài và sự nghiệp đều rộng mở.  

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn chính là “con cưng” Thần Tài, là con giáp giàu có bậc nhất, nắm giữ may mắn đặc biệt trong thời gian này. Công việc của người tuổi này đang bước vào thời kỳ vàng son. Thìn không chỉ vượng đường sự nghiệp – công danh mà còn có duyên với tiền bạc. Giai đoạn này, các khoản thu nhỏ lần lượt đổ về túi của con giáp này.

Ba con giáp may mắn ngút trời cầu gì được nấy, đại cát đại lợi không ai sánh bằng vào đúng 23h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn không những bản mệnh may mắn, có quý nhân giúp đỡ mà bản thân con giáp này cũng được Cát tinh cao chiếu. Tuổi Thìn còn trúng thưởng trong một trò may rủi. Nếu quay số hoặc tham gia rút thăm, con giáp này sẽ trúng một khoản tiền không nhỏ. Ngoài ra, một thành viên trong gia đình còn cho tiền hoặc mang cơ hội kiếm tiền đến cho người tuổi Mùi.

Tuổi Mùi

Tử vi học có nói, tuổi Mùi là người thấu tình đạt lý, sống có tình nghĩa, nên tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Đa số, những người tuổi Mùi không quen nhờ vả người khác nhưng những lúc gặp khó khăn hoạn nạn, đều có quý nhân xuất hiện kịp lúc để giúp đỡ. Những người này không chỉ bên cạnh tuổi Mùi bước qua gian khổ mà còn giúp họ xây dựng sự nghiệp, giúp họ kiếm được nhiều tiền để xây dựng cuộc sống ấm no sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Ba con giáp may mắn ngút trời cầu gì được nấy, đại cát đại lợi không ai sánh bằng vào đúng 23h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn. Thời điểm này, cuộc sống tuổi Mùi sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn. Từ giờ đến cuối tháng 12, tuổi Mùi sẽ gặp được cơ hội vàng và thăng hoa bất ngờ. Có thể tuổi Mùi sẽ không quá giàu có nhưng họ lại có được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão là con giáp thông minh sống tình nghĩa, lương thiện. Tuổi Mão là người hiền lành, tốt bụng, luôn nhường nhịn người khác trong mọi vấn đề. Họ có cách sống chân thành, đối đãi thiệt tình với người khác, thích giúp đỡ người già, trẻ nhỏ và những người khó khăn hơn mình. Với sự nhạy bén, khôn khéo, họ giải vây cho người đang khốn đốn.

Ba con giáp may mắn ngút trời cầu gì được nấy, đại cát đại lợi không ai sánh bằng vào đúng 23h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người sinh năm Mão vốn thiện lương, nhiệt tình, ôn hòa, nên luôn là người đứng ra giải quyết các mâu thuẫn.Thế nên bạn có cuộc sống khá thoải mái về chuyện tiền bạc. Nhờ Thần Phật phù trợ mà bạn có cơ ngơi nhiều người mong ước.

Dù thông minh tài giỏi nhưng tuổi Mão sống ôn hòa, tốt tính với mọi người xung quanh. Ra ngoài xã hội con giáp này luôn được người khác giúp đỡ hết mình. Đó là lý do họ rất dễ thành công trong công việc vì có nhiều cơ hội làm giàu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

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