Đúng 22h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022: 3 con giáp được Tài Tinh tương trợ, sống lương thiện sẽ phúc dày lắm lộc, sung sướng cả đời  

Tâm linh - Tử vi 22/12/2022 17:17

Những con giáp bước qua 'giông bão', vận may bùng nổ, tiền tài hanh thông, vận trình bay cao như diều gặp gió.  

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có vận may lớn, tuy không tránh khỏi trắc trở song có mất thì có được, trời luôn ban thưởng cho những người nghiêm túc nỗ lực. Cụ thể, những khó khăn trong giai đoạn trước đây đều sẽ được xử lý ổn thỏa. Dù là công việc hay cuộc sống, mọi thứ với con giáp may mắn này đều trở nên suôn sẻ hơn nhiều.

Đúng 22h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022: 3 con giáp được Tài Tinh tương trợ, sống lương thiện sẽ phúc dày lắm lộc, sung sướng cả đời   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh có trí tuệ xúc cảm cao và khéo léo, giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Trong thời gian này, người tuổi Mão đi đâu cũng có nhiều bạn bè, quý nhân vượng. Giai đoạn này, vận trình của họ sẽ thuận lợi hanh thông hơn, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc đầy nhà.

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất có số sướng, tiền bạc dồi dào. Với tính tình thẳng thắn, chịu thương chịu khó của tuổi Tuất cũng chiếm được không ít tình cảm của mọi người. Khi gặp khó khăn hoạn nạn, tuổi Tuất luôn có quý nhân phù trợ nên ít khi nào lâm vào cảnh đường cùng.

Đúng 22h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022: 3 con giáp được Tài Tinh tương trợ, sống lương thiện sẽ phúc dày lắm lộc, sung sướng cả đời   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, từ giờ cuộc sống tuổi Tuất sẽ lên một tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có một bước chuyển đặc biệt. Trong thời gian này, nếu vẫn giữ được sự tự tin và bản lĩnh vốn có, chắc chắn tuổi Tuất gặt hái được nhiều thành công, việc có được cuộc sống thăng hoa và xây dựng gia đình hưng thịnh chỉ trong tầm tay.

Tuổi Tuất

Mệnh chủ năm Tuất trung thành, phúc hậu, thà bản thân gặp khó khăn cũng không muốn phiền người khác. Họ luôn tháo vát nhanh nhạy, thường dành thời gian rảnh rỗi để làm việc từ thiện: Thăm viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi… Hành thiện tích đức, vậy nên phúc báo sẽ nhanh chóng đến với người tuổi Tuất, hóa giải khó khăn trong cuộc đời, đại cát đại lợi.

 

Đúng 22h khuya Thứ 7 ngày 24/12/2022: 3 con giáp được Tài Tinh tương trợ, sống lương thiện sẽ phúc dày lắm lộc, sung sướng cả đời   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi con giáp, tuổi Tuất sống tình nghĩa, giàu lòng bao dung, thích giúp đỡ người khác. Chỉ cần thấy chuyện không công bằng, ho sẽ ra tay ngay. Trong thời gian này, khi có tuổi Tuất bên cạnh, bạn không bao giờ bị ăn hiếp, vì luôn được họ bảo vệ. Và khi được đối đãi chân thành, họ sẽ trả lại nhiều hơn thế.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm. 

Thời đến cản không nổi đúng 21h tối Thứ 7 ngày 24/12/2022: 3 con giáp làm đâu thắng đấy, cực kỳ giàu, tài khoản nhảy số liên tục, gom sạch tài lộc thiên hạ      

Thời đến cản không nổi đúng 21h tối Thứ 7 ngày 24/12/2022: 3 con giáp làm đâu thắng đấy, cực kỳ giàu, tài khoản nhảy số liên tục, gom sạch tài lộc thiên hạ      

Đúng thời điểm này 3 con giáp tinh thần hăng hái, nhiệt huyết tràn đầy, công việc đạt hiệu quả cao ngoài mong đợi, tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên.  

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