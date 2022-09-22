Thế thời thời thế, 3 con giáp trời sinh vốn đã mang mệnh phú quý, như rồng ẩn trong mây chờ ngày hiện thân

3 con giáp này vốn dĩ mang mệnh trời sinh phú quý nhưng thích sống cuộc đời bình dị, chân nhân bất lộ tướng.
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Tuổi Tỵ
Công việc của tuổi Tỵ gặp khá nhiều thuận lợi, người theo đuổi con đường công danh sẽ có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp giúp quá trình thăng tiến thêm suôn sẻ.
Cục diện ngũ hành Hỏa sinh Thổ cho thấy, bên cạnh tuổi Tỵ luôn có một người đồng hành đáng tin cậy. Đừng ngần ngại chia sẻ những khó khăn của mình cho nửa kia của mình, bản mệnh sẽ nhận được lời khuyên đáng giá đó.
Tuổi Dần
Túi tiền của tuổi Dần vô cùng rủng rỉnh do có Thiên Tài ghé thăm. Đường tài lộc đang rất hanh thông, bạn bất ngờ được cho tiền hoặc nhận được những khoản lợi nhuận lớn, có thể là do những dự án đầu tư trước đây đang bắt đầu thu lợi.
Ngũ hành tương sinh cho thấy vận đào hoa của Dần có dấu hiệu tăng, bạn có nhiều 'vệ tinh' xoay quanh. Tuy nhiên, do đây là mối quan hệ sinh xuất nên đào hoa quá vượng lại có thể không phải là chuyện tốt. Lắm mối tối nằm không, bạn vẫn chưa thật sự tìm ra người thích hợp.
Tuổi Mão
Cục diện Tam Hợp nâng đỡ, tuổi Mão làm gì cũng dễ dàng đạt được kết quả như ý. Nhiều cơ hội đang mở ra trước mắt, con giáp này chỉ cần nhanh chóng nắm bắt được. Nếu bạn đã kế hoạch phát triển sự nghiệp thì hãy bắt tay vào làm luôn ngay từ hôm nay.
Phương diện tài lộc trong ngày cũng không có gì để phàn nàn. Con giáp này hào phóng, rộng rãi với mọi người nhưng điều này không khiến tiền bạc hư hao, trái lại nó còn đem về cho bạn những mối làm ăn tốt đẹp. Tài chính nhờ vậy cũng ngày càng dồi dào, hưng vượng.
*Bài viết chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm.