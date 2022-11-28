Thầy tử vi tiên đoán đúng 99% vào tháng 12 tới: Túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 23:48

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ vào tháng 12 tới.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều cơ hội để bứt phá trong sự nghiệp trong tháng 12 này. Nếu là người làm công ăn lương, bạn tìm ra con đường mới để thể hiện bản thân, khiến mọi người đều phải ngạc nhiên và khâm phục. Ngoài ra, con giáp này may mắn có một túi tiền rủng rỉnh. Người làm nghề tự do có thể thu được một khoản kha khá xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Bạn cảm thấy tràn trề động lực và sẵn sàng phấn đấu cho tương lai.

Quý nhân lục hợp chỉ lối dẫn đường nên vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ thăng hoa rực rỡ. Bản mệnh tinh tế cảm nhận được những biến đổi trong tình yêu để có thể nắm bắt được kịp thời. Giữa bạn và nửa kia giờ không chỉ là người yêu mà còn là bạn tâm giao, chẳng chuyện gì là không thể nói với nhau.

Thầy tử vi tiên đoán đúng 99% vào tháng 12 tới: Túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ - Ảnh 1
Người tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều cơ hội để bứt phá trong sự nghiệp trong tháng 12 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thần Tài mang đến tin vui tốt lành cho đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Thìn trong tháng 12 tới. Con giáp này là người dễ thích nghi trong mọi hoàn cảnh, biết cách làm mới bản thân để phù hợp với yêu cầu của thời đại nên rất ít khi bị lúng túng. Với trí tuệ minh mẫn của mình, bản mệnh còn đạt được những thành tích rất xuất sắc.

Người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ của người mà bạn thầm mến đã lâu. Với người đã lập gia đình, bạn rất hạnh phúc nhận được sự trân trọng của nửa kia. Người ấy luôn chia sẻ, tâm sự với bạn mọi điều trong cuộc sống, đồng thời tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của bạn.

Thầy tử vi tiên đoán đúng 99% vào tháng 12 tới: Túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ - Ảnh 2
Thần Tài mang đến tin vui tốt lành cho đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Thìn trong tháng 12 tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được Tam Hợp trợ vận nên mọi chuyện tiến triển suôn sẻ. Với người làm đầu tư, kinh doanh, bạn được giới thiệu cho những khách hàng lớn, đem lại nguồn tiền hứa hẹn trong tương lai. Hãy cố gắng hết sức để thực hiện đúng hợp đồng. Với người làm công ăn lương, bạn gây ấn tượng với cấp trên bởi cách giải quyết công việc nhanh chóng, tháo vát.

Về vận tình duyên, người độc thân trở nên cực kỳ đào hoa. Con giáp này dễ dàng tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác phái nhờ những mặt tính cách nổi bật. Bản mệnh nên dành cơ hội cho những người thực lòng với mình. Các cặp đôi có thể tính đến chuyện về chung một nhà sau khi vượt qua những sóng gió này.

Thầy tử vi tiên đoán đúng 99% vào tháng 12 tới: Túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ - Ảnh 3
Người tuổi Dậu được Tam Hợp trợ vận nên mọi chuyện tiến triển suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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