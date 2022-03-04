Thầy số học dự đoán, 3 con giáp có ưu điểm hơn người, tháng 2 đã giàu, tháng 3 lại càng phát đạt, phúc lộc gia tăng, cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 04/03/2022 00:30

Tháng 3/2022, 3 con giáp may mắn phát đạt gấp 100 lần tháng cũ, sự nghiệp vượng phát bất ngờ.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là những người có nhiều ưu điểm, nhưng 1 trong số đó chính là họ rất biết lo xa, thường hay lên kế hoạch cho cả công việc lẫn cuộc sống.

Tháng 3 lộc về, Sửu sẽ lấy lại những gì đã mất, cuộc sống nhiều niềm vui hơn. Đặc biệt, những người tuổi Sửu làm về kinh doanh sẽ có nhiều lộc lá, việc làm ăn ngày càng phát đạt. Những người làm việc trong các lĩnh vực khác cũng sẽ có được kết quả tốt, thậm chí ngoài sự mong đợi của họ.

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Tháng 3 lộc về, Sửu sẽ lấy lại những gì đã mất, cuộc sống nhiều niềm vui hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt thông tin, và thường đưa ra những quyết định táo bạo trong công việc. Trong 1 số trường hợp, sự quyết đoán này sẽ mang lại thành công lớn cho họ.

Trong tháng 3 dương, tuổi Dần có cát tinh hỗ trợ, công việc gặp được quý nhân đưa đường dẫn lối, dễ được suôn sẻ như ý muốn. Thậm chí, họ sẽ nhận được nhiều lời mời hấp dẫn trong công việc.

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Trong tháng 3 dương, tuổi Dần có cát tinh hỗ trợ, công việc gặp được quý nhân đưa đường dẫn lối, dễ được suôn sẻ như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu là những người bên ngoài trông thì có vẻ mềm mỏng, yếu đuối, nhưng thực ra, họ là những người có tư duy rất sắc sảo, nhạy bén và giỏi tính toán trong công việc, tiền nong.

Theo tử vi 12 con giáp, tháng 3 này, tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp may mắn có vận đỏ rực rỡ nhất. Bản mệnh này sẽ trở nên rất độc lập, sẵn sàng đón nhận những thử thách và đạt được nhiều thành tựu.

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Theo tử vi 12 con giáp, tháng 3 này, tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp có vận đỏ rực rỡ nhất - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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