Tháng 2 âm lịch, hào quang vụt tắt, 3 con giáp sập bẫy tiểu nhân, dễ mất tiền oan ức, nếu không biết đề phòng dễ 'cõng rắn cắn gà nhà'

Tử vi 12 con giáp dự đoán, tháng 2 âm lịch, 3 con giáp xui xẻo sập bẫy tiểu nhân, mọi sự dễ bị kẻ quấy phá, khó thành.

Tuổi Dần

Tháng 2 âm lịch, nhiều ngáng trở nên công việc của người tuổi Dần khá biến động. bản mệnh dễ vướng họa tiểu nhân nếu không biết cẩn trọng lời ăn tiếng nói.

Về mặt tài lộc, đây là khoảng thời gian kém sắc đối với người mang tuổi Dần, tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Để tránh vấn đề tranh chấp tiền bạc, con giáp xui xẻo nên cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, nhất là người trong gia đình.

Tháng 2 âm lịch, nhiều ngáng trở nên công việc của người tuổi Dần khá biến động - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân vướng vào hạn tiểu nhân khó gỡ trong tháng 2 âm lịch. Thời gian này, con giáp cần tránh những rắc rối do đồng nghiệp mang lại. Đây cũng là trở ngại lớn trên con đường thăng tiến của người tuổi Thân.

Về tiền bạc, tháng 2 âm lịch không phải là một tháng dư dả đối với những người tuổi Thân. Họ nên cân nhắc trong vấn đề đầu tư cũng như chi tiêu của mình.

Tháng 2 âm lịch không phải là một tháng dư dả đối với những người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc của người tuổi Tý trong tháng này có biến động khá lớn, gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Họ làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè.

Nếu như có được cơ hội, hãy nhanh chóng nắm bắt, nếu không sẽ bị kẻ tiểu nhân hớt tay trên, ôm cục diện trắng tay.

Nếu như có được cơ hội, hãy nhanh chóng nắm bắt, nếu không sẽ bị kẻ tiểu nhân hớt tay trên, ôm cục diện trắng tay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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