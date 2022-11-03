Thầy phong thủy xem số tử vi ngày 4/11/2022, 3 con giáp đổi đời giàu nhanh, trúng số 3 lần liên tiếp, trời ban phú quý, cả đời ăn sung mặc sướng

Người tuổi Tý thông minh, tư chất nhanh nhẹn, vô cùng lạc quan. Con giáp này vốn có sức hút đặc biệt, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, cả đời tích đức hành thiện, cho dù là người quen hay người lạ, con giáp này đều tận tâm, tận tình tương trợ.

Thần Tài ưu ái, phúc nhiều tài vượng, sự nghiệp của con giáp tuổi Tý đi lên như “diều gặp gió”, thành công nối tiếp thành công, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Công việc phát triển kéo thu nhập ngày một dồi dào, tiền bạc liên tiếp chảy vào túi người tuổi Tý. Con giáp này có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống sung túc, ấm êm.

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, ngày thứ Sáu tuần này (4/11), người tuổi Tý được hưởng lộc trời ban, công việc, tài vận thuận buồm xuôi gió, bước ra đường là gặp đại vận. Cùng với phúc báo, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp này nên có thể nhanh chóng đạt được thành công trong cuộc sống.

- Số may mắn: 23, 34, 58.

- Màu sắc may mắn: Vàng, xám

Tuổi Hợi

Nhờ sự xuất hiện của quý nhân, mọi trở ngại sẽ trở nên dễ dàng giải quyết hơn, khó khăn có thể biến thành cơ hội. Hợi sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần vung tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thế thăng hoa rực rỡ.

Đường tình duyên của tuổi Hợi khá tốt đẹp nhờ có tương hợp. Những giông gió của cuộc đời không làm cho Hợi và đối phương lùi bước mà càng gắn kết hai người lại với nhau hơn, tình yêu ngày càng thắm thiết, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai phía trước.

- Số may mắn: 48, 92, 51.

- Màu sắc may mắn: Đen, đỏ.

Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thế thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu không những là người chăm chỉ, chịu khó làm việc, bạn còn là người biết cách đầu tư, quản lý tài chính. Trong cuộc sống, con giáp này thuộc tuýp người “năng nhặt chặt bị”, thích tiết kiệm, dành dụm.

Vào ngày mai (4/11), bạn sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc làm ăn, kinh doanh hàng loạt tin vui ùn ùn kéo đến. Sau một thời gian tích lũy, người tuổi Sửu đã dành dụm được một khoản tiền đáng kể. Khi đó, bạn có thể ghi tên mình vào một số bất động sản và hàng loạt tài sản có giá trị.

- Số may mắn: 82, 36, 73.

- Màu sắc may mắn: Hồng, tím.

Sau một thời gian tích lũy, người tuổi Sửu đã dành dụm được một khoản tiền đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.