Thầy phong thủy chỉ đích danh 3 con giáp vơ hết tiền thiên hạ, giàu lên chóng mặt, đếm tiền sái tay trong 3 ngày tới (8-10/7/2022)

Tâm linh - Tử vi 08/07/2022 05:16

3 con giáp sống lương thiện chân thành nên sẽ được uống no lộc trời

Tuổi Thìn

Trời sinh người tuổi Thìn có số phát lộc phát tài, không ngừng theo đuổi đam mê, cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Dù được sinh ra trong gia đình giàu có, sung túc nhưng Thìn không hề ỷ lại vào mẹ cha. Họ khát khao thể hiện chính mình, một tay gầy dựng sự nghiệp ngay từ thuở độc thân.

 Từ ngày 8-10/7/2022, Thìn sẽ vượng vận tài lộc, thăng tiến vượt bậc, giàu nhanh đến chóng mặt. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, nắm bắt thời cơ Thìn sẽ có tài lộc dồi dào, trở thành đại gia quyền lực.

Thầy phong thủy chỉ đích danh 3 con giáp vơ hết tiền thiên hạ, giàu lên chóng mặt, đếm tiền sái tay trong 3 ngày tới (8-10/7/2022) - Ảnh 1
 Từ ngày 8-10/7/2022, Thìn sẽ vượng vận tài lộc, thăng tiến vượt bậc, giàu nhanh đến chóng mặt. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Cá tính, khôn ngoan lại có gan làm giàu nên Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều dễ dàng thành công trong sự nghiệp. Con giáp này có chí tiến thủ, biết đối nhân xử thế lại mưu trí nên cuộc đời dù đưa ra bao nhiêu thử thách Dần cũng dễ dàng vượt qua, chiến thắng số phận.

Từ ngày 8-10/7/2022, Dần sẽ ăn nên làm ra, kinh doanh vượng phát. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Dần cũng kiếm được bộn tiền, tiền tài dư dả, của nả chất đống khiến ai cũng hờn ghen.

 

Tuổi Mão

Tử vi học chỉ rõ, Mão là con giáp tử tế, đàng hoàng và sống ngay thẳng. Dù bị người khác hãm hại, chơi xấu Mão cũng không chấp nhặt, cũng chẳng đáp trả bằng mưu hèn kế bẩn. Mão bỏ ngoài tai những thị phi không đáng có, cứ thế tập trung phấn đấu cho sự nghiệp nên họ chắc chắn sẽ có tiền tài viên mãn, công danh xán lạn.

Từ ngày 8-10/7/2022, nhờ được trời thương Mão sẽ tha hồ hốt bạc. Chẳng những thu về món lãi cực lớn trong kinh doanh, con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ sau một đêm.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Tử vi 20 ngày tới cho biết, có tới 3 con giáp may mắn sắp tới trúng số độc đắc, tiền nhiều ngập nhà, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, vận trình sắp tới diễn ra suôn sẻ.

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