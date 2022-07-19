Thầy phong thủy bốc lá số tử vi từ 20-31/7/2022: 3 con giáp được 'sao Đế Vương chiếu mệnh' nhận lộc đầy nhà, tiền bạc rủng rỉnh, tình duyên rực rỡ

3 con giáp này được bề trên yêu mến thương xót nên gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và công việc làm ăn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp có tính tình phóng khoáng nhiều bạn bè, tốt bụng nên đi đâu cũng có quý nhân phù trợ. Thầy tử vi chỉ rõ từ 20-31/7/2022, những người cầm tinh con khỉ nên tập trung vào công việc, chỉ cần bạn chăm chỉ và phấn đấu hết sức, công việc sẽ tốt lên mỗi ngày.

Tử vi từ 20-31/7/2022 của người tuổi Thân sẽ vô cùng khởi sắc. Những người tuổi Thân sẽ gặp được một nửa của mình, còn người có gia đình sẽ thêm gắn bó bền chặt hơn. Tuổi Thân hãy tranh thủ cơ hội này để làm cho ví tiền của bạn rủng rỉnh hơn nhé.

Tử vi từ 20-31/7/2022 của người tuổi Thân sẽ vô cùng khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là người là con giáp có ý chí kiên định mạnh mẽ cầm đầu trong các con giáp. Người tuổi Dần một khi họ đã quyết làm việc gì, dù gặp phải mưa gió, khó khăn, tuổi Dần cũng sẽ không chùn bước, mà kiên định tới tận cùng.

Tử vi từ 20-31/7/2022 tuổi Dần có thể gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ cầu được ước thấy kiếm tiền dễ dàng hơn bất cứ lúc nào. Đây chính là cơ hội vàng để tuổi Dần có thể thực hiện những dự án kinh doanh đặt ra từ rất lâu.

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ nhanh chóng thành công, cuộc sống hưng thịnh vận may không ngừng, tuổi Dần không lo tiền tài, cuộc sống nhàn nhã, vui vẻ hưởng thụ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão chính là một người có tính tình thông minh, chăm chỉ làm việc nên dễ dàng thành công trong cuộc sống

Tử vi từ 20-31/7/2022, những người tuổi Mão không cần chạy ngược xuôi vay mượn tiền khổ sở như trước, đây chính là giai đoạn người tuổi Mão sẽ nhận được những lời khen từ cấp trên, đây chính là cơ hội để bạn thể hiện khả năng của mình.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian sắp tới người tuổi Mão sẽ kiếm được nhiều cơ hội làm giàu, tiền tỷ cứ đổ về liên tục tiêu xài không hết. Trong thời gian này nếu bạn chịu khó làm việc thiện, đi chùa, hành thiện tích đức nhiều để gia đình bình an. Trong tháng tới, bạn sẽ có cuộc sống mà ngàn người mơ ước, nằm trên tiền cuộc sống sung túc bình yên.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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