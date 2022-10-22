Thấy bói chỉ điểm 3 nữ tuổi sau có số vượng phu, là hậu phương vững chắc, chu toàn mọi việc, giúp chồng xây nên cơ nghiệp, được cả chồng và gia đình chồng yêu quý

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 18:45

3 con giáp nữ có số vượng phu, tài giỏi hơn người, lấy chồng thành đạt, được cả nhà chồng yêu thương, quý trọng, ăn không hưởng phước, may mắn viên mãn

Tuổi Thìn

Thấy bói chỉ điểm 3 nữ tuổi sau có số vượng phu, là hậu phương vững chắc, chu toàn mọi việc, giúp chồng xây nên cơ nghiệp, được cả chồng và gia đình chồng yêu quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Phụ nữ tuổi Thìn mang khí chất cao quý, bởi từ nhỏ đã ngồi mát ăn bát vàng, chuyện gì cũng có người phục vụ tận nơi. Tuy vậy họ không chảnh chọe, ra vẻ tay đây, mà rất biết điều. Thế nên, khi lấy chồng rất được tôn trọng và trong mắt người chồng, họ lúc nào cũng xinh đẹp, thùy mị. Cũng chính vì quá được yêu thương, nên chồng không bao giờ để động tay vào việc nhà. Còn người phụ nữ tuổi Thìn cũng biết quan tâm chồng theo cách riêng, thành ra gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Đến khi kết hôn với người chồng giỏi giang, bản lĩnh thì phúc đức nhân đôi, con đàn cháu đống. Vậy nên, khi có của ăn của để chồng đã thuê người giúp việc, không để vợ mình vất vả. Nói chung, chỉ cần vợ chồng biết cảm thông, nhường nhịn thì sống đến răng long đầu bạc đấy ạ.

Tuổi Mão

Thấy bói chỉ điểm 3 nữ tuổi sau có số vượng phu, là hậu phương vững chắc, chu toàn mọi việc, giúp chồng xây nên cơ nghiệp, được cả chồng và gia đình chồng yêu quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Phụ nữ tuổi Mão thông minh, biết đối nhân xử thế nên rất vượng phu, ích tử. Họ là người đồng hành đắc lực cho đấng phu quân.

Với cô nàng tuổi Mão, chồng rất mực cưng chiều và hào phóng. Đặc biệt, nếu tuổi Mão kết duyên với tuổi Sửu, tuổi Mùi, tuổi Tuất thì vận số càng tốt đẹp. Đây là những cặp đôi vợ thì vượng phu, chồng thì cưng vợ, hết lòng vì gia đình.

Theo tử vi, có một điều đặc biệt là những cô nàng tuổi Mão lười một chút lại khiến chồng thăng tiến, gặt hái nhiều thành công. Các chuyên gia lý giải rằng lấy được cô vợ lười, những anh chồng này sẽ có tính tự giác, tự lập, không ỷ lại. Điều này sẽ cực kỳ giúp ích cho chồng, con trong cuộc sống hàng ngày.

Tuổi Hợi

Thấy bói chỉ điểm 3 nữ tuổi sau có số vượng phu, là hậu phương vững chắc, chu toàn mọi việc, giúp chồng xây nên cơ nghiệp, được cả chồng và gia đình chồng yêu quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tính cách nàng tuổi Hợi rất hiền lành, đoan trang, lại không thích tranh đoạt bất cứ điều gì, rất mực hướng về gia đình. Cô ấy cởi mở, hào phóng và rất lịch sự với người lớn tuổi.

Chẳng những chu toàn việc trong gia đình sau khi kết hôn mà còn rất được lòng cả họ hàng bên nhà chồng bởi sự hòa ái và dễ gần của mình. 

Sau khi hoàn thành công việc và trở về nhà, cô ấy lại đảm nhiệm vai trò người vợ người mẹ rất chu toàn. Đặc biệt, cô vợ tuổi Hợi sẽ biết cách động viên chồng vượt qua khó khăn, hỗ trợ chồng một cách vô điều kiện.

Trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu người tuổi Hợi cũng ghi điểm tốt với mẹ chồng, đương nhiên sẽ là lựa chọn hàng đầu của nhiều mẹ chồng khi chọn con dâu.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

 

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