Phúc đức tổ tông truyền lại cho 3 tuổi sau trong 3 ngày tới (23-25/10) chuẩn bị xây nên cơ nghiệp, sự nghiệp phát triển hanh thông, tiếng tăm giàu có lừng lẫy

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 06:30

3 con giáp vào đúng 3 ngày tới có cơ hội nắm trọn may mắn, xây dựng cơ ngơi hoành tráng, tài lộc vô biên, một bước lên mây.

Tuổi Thìn

Vốn dĩ tuổi Thìn trời sinh “số sướng” khi phúc lớn mệnh lớn. Nhưng ở đời thăng trầm chẳng ai đoán trước được, vẫn có những thời điểm con giáp này phải chật vật đối mặt với thách thức mà cuộc sống đặt ra.

Phúc đức tổ tông truyền lại cho 3 tuổi sau trong 3 ngày tới (23-25/10) chuẩn bị xây nên cơ nghiệp, sự nghiệp phát triển hanh thông, tiếng tăm giàu có lừng lẫy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Song khó khăn đến đâu cũng không thể quật ngã con giáp mạnh mẽ này, bởi. 3 ngày tới (23-25/10) là thời điểm để những chú Rồng khẳng định bản thân, chuyển mình mạnh mẽ, thu về lộc lá nhiều vô kể.

Đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất của tuổi Thìn. Được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Cả Chính Tài và Thiên Tài đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị.

Cụ thể, 3 ngày tới (23-25/10), tuổi này sẽ đón nhận tới tấp những tin vui trong vấn đề tài lộc, tiền tài càng thêm vượng phát. Chính nhờ kiên nhẫn và nhiệt huyết, những người này dễ dàng chinh phục được những khó khăn, thách thức ập đến, mở ra nhiều cơ hội thu tiền hốt bạc.

Tuổi Tuất

Trong số tất cả các con giáp, tuổi Tuất được xem là những người phải trải qua khoảng thời gian khó khăn khi còn nhỏ. Đa số họ không hẳn được sinh ra trong gia đình giàu có, nếu có thì cũng chỉ là một giai đoạn nhất định, không dài lâu. 

Phúc đức tổ tông truyền lại cho 3 tuổi sau trong 3 ngày tới (23-25/10) chuẩn bị xây nên cơ nghiệp, sự nghiệp phát triển hanh thông, tiếng tăm giàu có lừng lẫy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Từ nhỏ, tuổi Tuất đã tâm niệm rằng nếu mình không tự thương mình thì chẳng thể nào mưu cầu được cuộc sống đầy đủ sung túc. Bên cạnh đó, tuổi Tuất là con giáp cực kỳ trung thành, một khi họ đã chịu ơn ai thì sẽ trả ơn bằng mọi giá.

Chịu khổ và vất vả là thế nhưng khi bước vào giai đoạn từ 3 ngày tới (23-25/10), tuổi Tuất sẽ được đền đáp xứng đáng, điều đó không chỉ dựa vào vận mệnh mà còn dựa vào khả năng chịu đựng và thực lực của tuổi Tuất.

Chẳng may vướng vào nợ nần thì đến giai đoạn này, mọi thứ sẽ được thanh lý triệt để, không những thế họ còn có của ăn của để, tài sản kiếm được trong giai đoạn này đủ sống an nhàn đến cuối đời. Nhìn chung, hậu vận tuổi Tuất khá an nhàn và sung túc khiến ai cũng ghen tị.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người hiền lành, chăm chỉ và luôn có tính kiên nhẫn. Trong bất cứ công việc gì, họ đều làm với tất cả tâm huyết và được ghi nhận xứng đáng.

Phúc đức tổ tông truyền lại cho 3 tuổi sau trong 3 ngày tới (23-25/10) chuẩn bị xây nên cơ nghiệp, sự nghiệp phát triển hanh thông, tiếng tăm giàu có lừng lẫy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi học dự báo, từ 3 ngày tới (23-25/10), tuổi Dậu sẽ vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ. Kéo theo đó thu nhập sẽ tăng lên chóng mặt. Tuổi Dậu được Thần Tài phù hộ, phú nhân theo gót nên làm gì đi nữa thì họ cũng thành công hơn người.

Theo đó từ cuối năm nay, tài lộc của người cầm tinh con Gà sẽ được cải thiện đáng kể. Không chỉ phát triển nhanh chóng về sự nghiệp, mà họ còn sống hạnh phúc viên mãn.

Người tuổi Dậu được cho là sẽ có Bồ Tát phù hộ nên chắc chắn sẽ hanh thông, tai qua nạn khỏi, thịnh vượng và gặp nhiều điều may mắn bất ngờ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 16 giờ chiều Chủ Nhật (23/10) 3 tuổi được Thần Tài gõ cửa, bùng nổ lộc tài, trúng số tiền tỷ, hốt bạc liền tay, trả sạch nợ nần, cuộc sống thăng hoa

Đúng 16 giờ chiều Chủ Nhật (23/10) 3 tuổi được Thần Tài gõ cửa, bùng nổ lộc tài, trúng số tiền tỷ, hốt bạc liền tay, trả sạch nợ nần, cuộc sống thăng hoa

3 con giáp đổi đời tíc tắc trong tầm tay, Thần Tài chực chờ trước cửa, số mệnh chắc chắc phát tài, lên hương từ đây, sống sung sướng như tiên.

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