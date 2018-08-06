Tháng cô hồn có nên mua vàng không?

Tâm linh - Tử vi 06/08/2018 14:37

Theo tín ngưỡng dân gian, tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn cực đen và có nhiều điều xui rủi. Chính vì những quan điểm này mà có hàng tá điều phải tuyệt đối kiêng kỵ. Vậy, liệu rằng, tháng cô hồn có nên mua vàng không? Cùng đi tìm lời giải thực sự và xem xét kỹ để tránh phạm điều đại kỵ thêm xui xẻo vào người nhé!

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Tháng cô hồn là tháng mà Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan cho các vong hồn được lên trần gian với con người

Theo quan niệm dân gian từ xa xưa, tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn là tháng mà Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan cho các vong hồn được lên trần gian với con người. Cho đến Rằm tháng Bảy, những vong hồn này sẽ phải quay lại địa ngục.

Trong tháng 7 âm hằng năm, người dân sẽ cúng cô hồn kéo dài trong một tháng. Đây là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác.

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Người dân sắm cỗ cúng “cô hồn”

Bên cạnh việc sắm cỗ cúng “cô hồn” để tránh bị các các hồn ma quấy phá thì đây cũng là dịp cúng bái tưởng nhớ đến tổ tiên.

1. Tháng cô hồn có nên mua vàng không?

Tháng cô hồn là tháng ma quỷ, tốt hơn hết là không tiến hành những việc đại sự để tránh rủi ro. Tháng cô hồn có kiêng mua vàng không? Câu trả lời là nên tránh.

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Tránh sắm vàng trong tháng cô hồn

Tháng 7 âm vẫn luôn là tháng khiến nhiều người rùng mình lo sợ kiêng kỵ đủ điều. Từ những việc nhỏ trong đời sống hàng ngày như không treo chuông gió đầu giường, không phơi quần áo vào ban đêm, không được đi chơi đêm, không soi gương đêm... Cho đến tránh nhiều việc, kế hoạch lớn để không bị các hồn ma quấy phá.

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Thị trường vàng rơi vào ế ẩm trong tháng 7 âm

Tháng 7 cô hồn có nên mua vàng không là điều chưa được nhiều người biết. Tuy vậy, có thể thấy những cửa hàng vàng bạc đều ế ẩm, ít người qua lại trong thời gian này.

Trong tháng 7 âm lịch tháng cô hồn, giới kinh doanh thường truyền tai nhau kiêng kỵ làm những việc đại sự như không nên khởi công, động thổ, mua nhà, nhập trạch, mua xe, không mở cửa hàng kinh doanh hay xây dựng gia đình... và kể cả là việc mua vàng.

2. Vì sao tháng 7 âm không nên mua vàng?

Tháng 7 âm không nên mua vàng rất dễ rước tới những điều rủi ro.

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Mua vàng trữ trong tháng cô hồn được cho là sẽ mang đến xui xẻo và điềm gở

Vậy, tháng cô hồn đi mua vàng có sao không?

Dưới góc nhìn tâm linh, việc mua vàng tích trữ trong tháng cô hồn sẽ mang đến xui xẻo và điềm gở cho gia đình. Vì tháng 7 âm lịch là thời điểm xá tội vong nhân nên tích trữ vàng sẽ dễ bị những cô hồn quấy nhiễu. Có thể thấy, trong những ngày đầu tháng 7, các cửa hàng buôn bán giá trị lớn cũng ảm đạm hơn. Những cửa hàng kinh doanh vàng bạc thường cùng được xem là việc làm rất xui và gia chủ dễ gặp rủi ro trong tháng này.

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Thị trường bất động sản đóng băng trong tháng 7 âm lịch

Bên cạnh đó, đây cũng là tháng mà thị trường bất động sản đóng băng. Nguyên nhân bởi đất đai là tài sản có giá trị lớn nên người dân càng tránh mua trong giai đoạn xui xẻo này. Đồng thời, người ta cũng tránh mang về những phương tiện đi lại như xe máy, ô tô để tránh gặp tai nạn, xui xẻo.

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Nên phân biệt rõ giữa đức tin và mê tín để tránh sa đà quá mức

Việc kiêng kỵ xét cho cùng cũng chỉ là một tín ngưỡng dân gian mang tính chất tương đối, phụ thuộc vào từng vùng miền. Dưới góc độ Phật giáo, Phật cũng chưa từng dạy con người phải kiêng kỵ. Ai cũng có thể có đức tin của mình nhưng đừng nên vin vào lý do đó để dễ rơi vào niềm mê tín tiêu cực.

Với những chia sẻ trên, có lẽ bạn đã biết được Tháng cô hồn có nên mua vàng không? Tuy rằng kiêng kỵ sẽ giúp tâm lý con người được vững vàng hơn nhưng mọi người nên phân biệt rõ giữa đức tin và mê tín để tránh sa đà quá mức, vuột mất những cơ hội làm ăn tốt có 1-0-2, thăng tiến trong sự nghiệp cũng như tránh xảy ra những điều đáng tiếc.

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