Tháng cô hồn: Ai xui xẻo mặc kệ, riêng 4 con giáp này vẫn may mắn ngút trời, vận đỏ như son

Tâm linh - Tử vi 05/08/2019 15:59

Nếu người khác đen đủi đủ đường, xui xẻo triền miên thì 4 con giáp may mắn này vẫn ăn nên làm ra, tiền bạc tấn tới trong tháng cô hồn.

Tháng cô hồn, nếu người khác phải nếm trải xui xẻo, bị vận đen đeo bám thì 3 con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, làm gì cũng thành công viên mãn.

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Dẫu là tháng cô hồn nhưng người tuổi Tý lại kiếm được bộn tiền, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Dẫu là tháng cô hồn nhưng người tuổi Tý lại gặt hái được vô số thành công, kiếm được bộn tiền. Họ đa mưu túc trí, làm đâu thắng đó nên muốn nghèo cũng không được. Chỉ cần vững tin vào chính mình, dám ước mơ và không ngừng theo đuổi đam mê thì càng về cuối tháng 7 âm lịch Tý càng phát tài phát lộc.

Nếu gặp phải khó khăn, cơ cực đến mấy thì Tý cũng đừng lo lắng bởi khổ tận cam lai, càng bị thử thách con giáp này càng bản lĩnh, thành công ngoài sức tưởng tượng.

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Bước vào tháng cô hồn, Thìn vẫn cứ thế mà giàu, càng nỗ lực sẽ càng vượng vận tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp may mắn nhất tháng 7 âm lịch. Bởi lẽ, ngoài sự khôn khéo, thông minh, nhanh nhạy con giáp này còn có gan làm giàu. Họ không sợ khổ cực, chẳng ngần ngại thất bại nên chiến thắng bản thân, sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Bước vào tháng cô hồn, Thìn vẫn cứ thế mà giàu, càng nỗ lực sẽ càng vượng vận tài lộc, phất lên như diều gặp gió. Thìn hãy tận dụng thời cơ trời cho để khẳng định bản thân, khuếch trương thanh thế kẻo bỏ lỡ thời cơ.

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Càng về cuối tháng Tuất càng được thần tài chấm số đỏ, chẳng cần lao lực tiền cũng đổ vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vốn là người có óc sáng tạo, thích phiêu lưu và có trách nhiệm trong công việc nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Tuất đã sớm khẳng định năng lực hơn người của mình. Nếu người khác lo lắng, sợ hãi khi bước chân vào tháng cô hồn thì Tuất vẫn tự tin vào chính mình, khiến thu nhập tăng theo cấp số nhân.

Càng về cuối tháng Tuất càng được thần tài chấm số đỏ, chẳng cần lao lực tiền cũng đổ vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa. Công thành danh toại, tiền chất chật két là phúc phần Tuất xứng đáng có được.

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Nếu nắm bắt thời cơ Dần còn có thể thăng chức tăng lương, lắm tiền nhiều của khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, quyết đoán và có khả năng lãnh đạo nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Dần đã sớm khẳng định được vị thế của mình. Càng về hậu vận Dần sẽ càng vượng vận tài lộc, sự nghiệp hanh thông, làm gì cũng thành công hơn người.

Tử vi học có nói, tháng 7 âm lịch này Dần sẽ có số đại gia, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt. Nếu nắm bắt thời cơ Dần còn có thể thăng chức tăng lương, lắm tiền nhiều của khiến ai cũng hờn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp vượng tài lộc, càng về cuối tháng càng may mắn phát tài, quơ tay là có tiền

3 con giáp vượng tài lộc, càng về cuối tháng càng may mắn phát tài, quơ tay là có tiền

Nhờ phúc lộc trời cho, bề trên nâng đỡ, 3 con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, của nả đầy nhà, tiền chất chật két trong tháng 8 này.

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