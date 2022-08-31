Tháng 9 mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp này tiền vào như nước, quý nhân phù trợ, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 12:52

Bước sang tháng 9, có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều niềm vui, tài lộc hanh thông, giàu sang phú quý không ai sánh bằng.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thường rất hiền lành, lễ phép và chu đáo. Họ là con giáp hòa đồng nhất trong 12 con giáp. Trong công việc, người tuổi này tích cực, kiên trì, luôn giữ tinh thần chủ động. Con giáp tuổi Mão luôn tâm niệm rằng nếu không đạt được mục tiêu thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Người tuổi này thật thà, có sao nói vậy nên được nhiều người tin tưởng.

Từ đầu tháng 9, hầu hết con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, họ cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Trong tháng 9, người tuổi Mão dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi.

Tháng 9 mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp này tiền vào như nước, quý nhân phù trợ, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Từ đầu tháng 9, hầu hết con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thực sự là những người có tài năng hiếm có. Dù có thể khởi điểm không bằng ai nhưng với thực lực, chỉ sau 1 thời gian làm việc chăm chỉ, họ đã có thể nhanh chóng vượt mặt đối thủ.

Năng lực của con giáp tuổi Sửu không chỉ thể hiện ở nơi làm việc mà còn ở nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống. Có được kinh nghiệm tích lũy được cũng như sức quyến rũ cá tính của mình, họ có thể dễ "cảm nhiễm" cho người khác để cùng nhau nỗ lực và tiến bộ. Họ dùng sự tự tin và năng lực của mình để chinh phục người khác.

Vì vậy, đối với người tuổi Sửu, cơ hội tiến bộ trong sự nghiệp vào tháng 9 là rất lớn. Sau một thời gian ghi điểm, nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp, lãnh đạo, con giáp tuổi Sửu sẽ có một chỗ đứng đặc biệt ở nơi làm việc.

Tháng 9 mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp này tiền vào như nước, quý nhân phù trợ, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Đối với người tuổi Sửu, cơ hội tiến bộ trong sự nghiệp vào tháng 9 là rất lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Là một trong những cái tên con giáp may mắn vào tháng 9 này, người tuổi Thìn được dự báo gặp nhiều tin tích cực về phương diện công danh và tài lộc. Dường như mọi việc đều đang phát triển theo hướng mà con giáp này đang mong chờ.

Bản mệnh tự tin thực hiện được những kế hoạch và ý tưởng độc đáo của mình, đạt được những bước tiến quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Với những thành tích đạt được, tất nhiên là thu nhập của bạn cũng được đảm bảo. Bạn không còn phải lo về vấn đề tiền bạc nữa, chi tiêu cũng thoáng tay hơn.

Thời điểm này, bạn cảm thấy rất hào hứng và tự hào khi có được thành công nhờ vào chính năng lực của mình. Chính điều đó đã tạo ra động lực vô cùng lớn để bạn thêm nỗ lực hơn, bản thân con giáp này cũng không phải người dễ dàng hài lòng khi đạt được điều gì đó.

 

Tháng 9 mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp này tiền vào như nước, quý nhân phù trợ, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Tháng 9 này, người tuổi Thìn được dự báo gặp nhiều tin tích cực về phương diện công danh và tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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