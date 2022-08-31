Sau lễ 2/9, những con giáp bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ, tài lộc vượng phát, may mắn song hành, đổi đời đại gia nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 07:19

Sau lễ 2/9 có 3 con giáp này được dự đoán sẽ gặp may mắn trong công việc, làm ăn phát đạt, cải thiện thu nhập.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão thường rất hiền lành, lễ phép và chu đáo. Họ là con giáp hòa đồng nhất trong 12 con giáp. Trong công việc, người tuổi này tích cực, kiên trì, luôn giữ tinh thần chủ động. Con giáp tuổi Mão luôn tâm niệm rằng nếu không đạt được mục tiêu thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Người tuổi này thật thà, có sao nói vậy nên được nhiều người tin tưởng.

Từ sau lễ 2/9, hầu hết con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, họ cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Từ thời gian này, người tuổi Mão dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi.

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Từ sau lễ 2/9, hầu hết con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý độc thân sẽ được khá nhiều đối tượng khác giới để ý sau lễ 2/9. Sự dịu dàng và nhạy cảm của bạn luôn là một điểm cộng lớn với mọi người xung quanh.

Với những ai đã có đôi có cặp, con giáp may mắn sau lễ 2/9 có nhiều suy nghĩ rất lãng mạn muốn thực hiện cùng nửa kia. Bạn hi vọng rằng mình và người ấy sẽ có thêm thật nhiều kỉ niệm tốt đẹp là chất keo gắn kết để mối quan hệ thêm phần bền vững. 

Trên phương diện sự nghiệp, nhờ có tinh thần trách nhiệm cao mà bạn thường được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá rất tốt. Nếu cứ giữ được tình hình này thì tương lai của bạn sẽ vô cùng triển vọng. Hãy tiếp tục cố gắng không ngừng nhé.

Sau lễ 2/9, những con giáp bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ, tài lộc vượng phát, may mắn song hành, đổi đời đại gia nhanh chóng - Ảnh 2
Trên phương diện sự nghiệp, nhờ có tinh thần trách nhiệm cao mà Tý được cấp trên đánh giá rất tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian trước tuổi Ngọ bị sao xấu chiếu mệnh, con đường công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư sẽ gặp phải một số thử thách nhất định, đòi hỏi tuổi Sửu phải vững vàng và nỗ lực vượt qua mới mong có được thành tựu.

Tuy nhiên, do Tân thuộc Kim nên cũng có thể trợ giúp phần nào cho Ngọ, và sau lễ 2/9 này chính là thời điểm tuổi Ngọ sẽ được Thần tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn họ gặp phải vào khoảng thời gian trước.

Tử vi học có nói, kể từ thời gian này, tuổi Ngọ sẽ những cơ hội thuận lợi trong công việc, do đó, muốn có một cuộc sống sung túc, dư dả mà nhiều người ao ước, tuổi Ngọ nhất định phải biết nắm bắt thật tốt.

Sau lễ 2/9, những con giáp bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ, tài lộc vượng phát, may mắn song hành, đổi đời đại gia nhanh chóng - Ảnh 3
Sau lễ 2/9 này chính là thời điểm tuổi Ngọ sẽ được Thần tài ưu ái. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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