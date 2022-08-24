Tháng 9 là thời điểm thích hợp để 3 con giáp này chuyển việc, bắt đầu sự nghiệp mới khởi sắc hơn

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 10:18

Hãy cùng xem bạn có nằm trong số những con giáp đó không nhé!

Tuổi Mão

Dịu dàng, khéo léo và biết đối nhân xử thế là lợi thế của những người tuổi Mão. Đó cũng là nguyên nhân khiến họ luôn có tiếng nói dù làm việc trong bất cứ tổ chức nào. Đặc biệt, kể từ tháng 9 này, người tuổi Mão bắt đầu tỏa sáng, phát huy hết năng lực trong vị trí làm việc của mình.

Nếu bạn đang suy nghĩ đến việc chuyển đổi công việc hoặc bắt đầu kinh doanh thì tháng 9 là thời điểm tốt nhất để bạn bắt đầu. Bạn hãy nhớ phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định vì những quyết định của bạn trong tháng này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến tài vận của bạn trong cả năm nay.

 

Tháng 9 là thời điểm thích hợp để 3 con giáp này chuyển việc, bắt đầu sự nghiệp mới khởi sắc hơn - Ảnh 1
Tháng 9 này, người tuổi Mão bắt đầu tỏa sáng, phát huy hết năng lực trong vị trí làm việc của mình. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Nếu là người tuổi Dậu, chắc chắn bạn sẽ nhận thấy rằng công việc của bạn nửa đầu năm nay không được suôn sẻ, xuôi chèo mát mái như mong đợi. Tuy nhiên, tháng 9 này, tài vận của người tuổi Dậu rất tốt. Trong tháng 9 này, nhờ bạn bè, đồng nghiệp, bạn có cơ hội để chuyển việc khác hoặc nhận được những cơ hội kinh doanh mang lại nguồn thu lớn.

Theo đó, bạn cần tỏ thái độ dứt khoát, dám nghĩ dám làm, tránh băn khoăn, phân vân quá nhiều, làm lỡ mất cơ hội quý giá. Nhất định phải luôn tin tưởng rằng với sự cố gắng của bạn thì mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp. Trong tháng 9 này, ngoài việc có được công việc, dự án kinh doanh mới, những người tuổi Dậu đã kết hôn sẽ tiếp tục nhận tin vui được làm cha, làm mẹ.

Tuổi Ngọ

Luôn lạc quan và tự tin là tính cách nổi bật của người tuổi Ngọ. Trong nửa đầu năm nay, có thể công việc của bạn không hiệu quả như mong đợi. Bạn không đạt được mục tiêu vì nhiều lý do cả chủ quan, cả khách quan. Nhưng kể từ đầu tháng 9, bạn đã tìm được định hướng riêng cho sự nghiệp của riêng mình và tất cả các dự định sẽ được thực hiện sau khi bạn quyết định rời bỏ công việc cũ.

Bên cạnh đó, trong tháng này những người tuổi Ngọ độc thân cũng có thể tìm thấy người trong mộng. Những người tuổi Ngọ đã có gia đình sẽ tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào sau chuỗi ngày "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Đặc biệt, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ của nhiều quý nhân. Công danh, sự nghiệp của bạn kể từ tháng 9 này sẽ khởi sắc và đầy hứa hẹn.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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