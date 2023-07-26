Tháng 8 dương lịch, 3 con giáp được bề trên nuông chiều, CẦU TÀI ĐẮC TÀI, CẦU LỘC ĐẮC LỘC, phúc đức vô biên, tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 26/07/2023 20:23

Nhờ được nhận nhiều may mắn trời ban, bạn hoàn thành tốt các kế hoạch công việc và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nổi tiếng là cần cù, chăm chỉ, luôn cố gắng hoàn thành mục tiêu đã đặt ra dù có khó khăn thế nào. Đó chính là lý do lớn nhất khiến bạn chinh phục được đỉnh cao, việc làm giàu cũng nằm trong tầm tay.

Tháng 8 dương lịch, 3 con giáp được bề trên nuông chiều, CẦU TÀI ĐẮC TÀI, CẦU LỘC ĐẮC LỘC, phúc đức vô biên, tiền nhiều vô kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, tháng 8 dương lịch, 3 con giáp xóa sổ vận xui, nhiều điều may mắn bất ngờ kéo đến. Ngay từ đầu tháng, bạn sẽ nhận được một khoản tiền lương xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra, tạo động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi mang tính cách lạc quan, thái độ tích cực. Họ bình tĩnh, ôn hòa, sở hữu chỉ số EQ cao.

Con giáp tuổi Hợi đa tài và linh hoạt. Họ có thể thích nghi với nhiều tình huống khác nhau và dễ dàng học hỏi các kỹ năng mới. Sự linh hoạt này giúp họ thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. 

Tháng 8 dương lịch, 3 con giáp được bề trên nuông chiều, CẦU TÀI ĐẮC TÀI, CẦU LỘC ĐẮC LỘC, phúc đức vô biên, tiền nhiều vô kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 8 sang, con giáp này có bước tiến trong sự nghiệp. Nhờ được nhận nhiều may mắn trời ban nên trong tháng này, Hợi hoàn thành tốt các kế hoạch công việc và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu.

Đây cũng là cơ hội để người tuổi này triển khai các kế hoạch kinh doanh, buôn bán. Con giáp này cũng cần chủ động tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trời sinh tài hoa xuất chúng, khiến người khác có cảm giác khó gần thế nhưng tiếp xúc lâu sẽ phát hiện ra, tuổi Tỵ làm việc rất nghiêm túc, dù được giao bất cứ việc gì, đã làm tốt còn muốn tốt hơn.

Tháng 8 dương lịch, 3 con giáp được bề trên nuông chiều, CẦU TÀI ĐẮC TÀI, CẦU LỘC ĐẮC LỘC, phúc đức vô biên, tiền nhiều vô kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào tháng 8 dương lịch, tuổi Tỵ bắt đầu được thần Tài để ý, thiên vị, vận thế một đường tăng tiến, đại tài tiểu tài đều tới tay, vận may liên tục, thu được những tài phú mình không nghĩ tới.

Bên cạnh đó, còn có thể được quý nhân chỉ điểm, sự nghiệp thuận lợi, làm đâu thắng đó, tấn tài tấn lộc không ngừng.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

10 ngày tới (26/7 - 4/8/2023), 3 con giáp trên có Thần Tài, dưới có Thổ Địa, vận trình xuôi chèo mát mái, nhắm mắt kiếm bội tiền

10 ngày tới (26/7 - 4/8/2023), 3 con giáp trên có Thần Tài, dưới có Thổ Địa, vận trình xuôi chèo mát mái, nhắm mắt kiếm bội tiền

Bạn có cơ hội gặp được vận may lớn, bắt đầu bước chân và con đường làm giàu thực sự.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 8 tử vi tháng 8/2023 tử vi tháng 8 dương lịch

TIN MỚI NHẤT

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Ngoại tình 52 phút trước
Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 2 giờ 37 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'