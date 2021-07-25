Tháng 7 cô hồn ai đen mặc ai, 3 con giáp may mắn ùa vào nhà, tiền lấp đầy két

Tâm linh - Tử vi 25/07/2021 05:12

Theo tử vi tháng 7 âm lịch, có 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, tiền bạc rủng rỉnh, thuận lợi thăng tiến vù vù.

Tháng 7 cô hồn ai xui mặc ai, có 3 con giáp may mắn cực kì, chuẩn bị tiền về đầy két.

Tuổi Hợi

Tháng 7 cô hồn ai đen mặc ai, 3 con giáp may mắn ùa vào nhà, tiền lấp đầy két - Ảnh 1
Tháng 7 âm lịch, tuổi Hợi là con giáp may mắn cả tình lẫn tiền - Ảnh minh họa: Internet 

Theo tử vi con giáp, tuổi Hợi có tính tình thận trọng, hiền lành, sống có trách nhiệm. Họ khéo giao tiếp nên có nhiều nhân duyên tốt. Đây là con giáp kiên trì, đề cao lời hứa và sống chân thành. Nhưng vì quá thận trọng nên họ thiếu kiên định.

Tháng 7 âm lịch, tuổi Hợi là con giáp may mắn cả tình lẫn tiền. Nhiều cơ hội trong sự nghiệp và tiền bạc sẽ tìm đến con giáp này. Tình duyên cũng nở rộ, người độc thân tìm được bến đỗ. Người có gia đình thì tình cảm thêm thắm thiết, gia đạo vui vẻ sum vầy.

Tuổi Mão

Tháng 7 cô hồn ai đen mặc ai, 3 con giáp may mắn ùa vào nhà, tiền lấp đầy két - Ảnh 2
Đặc biệt trong tháng 7 âm lịch, tuổi Mão gặp nhiều chuyện may mắn từ sự nghiệp, tài lộc đến tình duyên - Ảnh minh họa: Internet  

Trong 12 con giáp, tuổi Mão là con giáp chăm chỉ, luôn nỗ lực nên dễ thành công hơn người khác. Đây là kiểu người có tài lãnh đạo, lại có nội tâm lương thiện. Họ có khiếu về nghệ thuật, giỏi giao tiếp. Họ sống đơn giản, đáng tin cậy. Trong thời gian tới, tuổi Mão có nhiều cơ hội gặp được đại quý nhân.

Đặc biệt trong tháng 7 âm lịch, tuổi Mão gặp nhiều chuyện may mắn từ sự nghiệp, tài lộc đến tình duyên. Con giáp này không chỉ kiếm được tiền bạc mà còn sống thoải mái không lo lắng gì. Tình duyên vui vẻ, nhiều tin vui đến không ngừng. Tuổi Mão nên chuẩn bị từ giờ để đón một cuộc sống như mơ đang tới.

Tuổi Ngọ

Tháng 7 cô hồn ai đen mặc ai, 3 con giáp may mắn ùa vào nhà, tiền lấp đầy két - Ảnh 3
Tuổi Ngọ là một trong 3 con giáp may mắn trong tháng 7 cô hồn - Ảnh minh họa: Internet  

Tuổi Ngọ là một trong 3 con giáp may mắn trong tháng 7 cô hồn. Đây là con giáp có cá tính mạnh mẽ, phóng khoáng. Họ sống có tình có nghĩa dù đôi khi tính cách bốc đồng, cư xử không khéo. Tuổi Ngọ trời sinh chăm chỉ siêng năng nên luôn nỗ lực trong cuộc sống.

Trong tháng 7 âm lịch, tuổi Ngọ có nhiều cơ hội tìm được hợp đồng lớn, tiền bạc ào ào về túi. Không chỉ vậy, con giáp này làm gì cũng thành công, may mắn vào nhà liên tục.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp được thần Tài mở cung tài lộc, bùng nổ vận may trong 10 ngày tới

3 con giáp được thần Tài mở cung tài lộc, bùng nổ vận may trong 10 ngày tới

Trong 10 ngày tới, có 3 con giáp được thần Tài ưu ái mở cung tài lộc, vận may bùng nổ, tiền bạc dồi dào, cuộc sống thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tủ vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 43 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 43 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 43 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 43 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 5 giờ 12 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 5 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh