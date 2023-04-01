Tháng 4/2023 "THỜI TỚI CẢN KHÔNG NỔI", 4 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, vận may ùn ùn kéo đến, sự nghiệp "cá chép hóa rồng"

Tử vi tháng 4 dương lịch 2023, dự báo vận trình của tuổi Tý có sự thăng tiến, tài lộc ổn định, không có nhiều biến động lớn so với tháng trước. Đôi khi con giáp này có thể mắc phải sai lầm nhưng nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Con giáp này phải linh hoạt để ứng biến với những tình huống phát sinh bất ngờ, tránh mắc phải sai lầm. Trong tháng, người tuổi Tý sẽ tích lũy được một khoản tiền kha khá.

Tháng 4 dương lịch 2023 là thời điểm vận may sáng sủa, rộng mở đối với người tuổi Sửu. Những kế hoạch, dự định đang trì trệ ở thời điểm hiện tại sẽ có thể gặt được những thành tựu ban đầu vào thời gian này. Với năng lực xử lý thiên bẩm và đức tính kiên trì, người tuổi Sửu có thể bứt phá vượt qua mọi rào cản mà không sợ trầy vi tróc vẩy.

Tuy nhiên, lời khuyên cho tuổi Sửu trong tháng mới là hãy có kế hoạch dài hạn, chuẩn bị chu đáo trước mọi tình huống phát sinh trong đầu tư, kinh doanh để tránh rủi ro bất ngờ.

Về mặt tình duyên, người tuổi Sửu với bản tính chân thành sẽ may mắn được nửa kia thấu hiểu, cảm thông và yêu thương trong thời gian tới.

Tuổi Thìn

‏Người tuổi vốn là những người lương thiện, dễ gần và hào phóng, ngay thẳng, khôn khéo linh hoạt, suy nghĩ tinh tế, làm việc rất độc lập. Bên cạnh đó, cung quan lộc có cát tinh soi chiếu nên có nhiều tài lộc và phước lành, lại nhờ có phúc khí của Trời nên thường gặp nhiều quý nhân, may mắn và phước đức sẽ kéo dài trong suốt 3 năm. ‏

‏Vào tháng 4, các bạn cầm tinh con rồng sẽ luôn hoàn thành tốt công việc được giao, khiến cho mọi người càng tin cậy bạn hơn. Những ưu điểm của Rồng con như: thực tế, luôn yêu cầu mọi thứ phải thật hoàn hảo, luôn kiên nhẫn, đầy sức hút trước đám đông và có khả năng thích nghi với môi trường… sẽ được phát huy triệt để trong khoảng thời gian này.

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Tuổi Mùi

Con giáp tuổi Mùi khi về già giống như một quý nhân, trong đời gặp nhiều may mắn, rất có lợi cho gia đình, luôn nghĩ về gia đình, dù cuộc sống có vất vả cũng chỉ biết chăm chỉ vào bản thân để gia đình hạnh phúc. Tài lộc do ngũ hành và thổ nhưỡng cũng "tăng theo tuổi", từ tháng 4 đến cuối năm, bạn sẽ trở nên giàu có chỉ sau một đêm, tiền tiết kiệm tăng vọt, thu về một khoản trời cho. Nếu trong nhà có một người tuổi Mùi, chẳng những cả nhà không nghèo mà còn sống trường thọ, khỏe mạnh cho đến tuổi già, được quý nhân này phù hộ, hưởng phúc không ngừng!

(Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).