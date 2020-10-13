Tháng 11/2020 ‘tiền đè chết người’: 3 con giáp may mắn không buông tha, chạm đỉnh tài lộc

Tâm linh - Tử vi 13/10/2020 05:14

Theo tử vi tháng 11/2020, có 3 con giáp gom hết may mắn trong thiên hạ, chạm đỉnh tài lộc bạc tiền bao la.

Tháng 11 hoàng kim đến với 3 con giáp này, tiền bạc phủ phê, may mắn bủa vây, muốn nghèo cũng khó.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi học, tuổi Tỵ là con giáp sống vô tư, không phải lo chuyện tiền bạc trong tháng 11/2020. Những vấn đề tiền bạc gặp phải lúc trước đều tan biến, con giáp này có thể thoải mái tận hưởng tháng mới nhiều niềm vui.

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Thần Tài gõ cửa nhà tuổi Tỵ trong tháng 11 này - Ảnh minh họa: Internet

Thần Tài gõ cửa nhà tuổi Tỵ trong tháng 11 này. Họ nên chuẩn bị tinh thần đón nhận niềm vui liên tiếp trong tháng này. Không chỉ vậy, công việc hay buôn bán đều có khả năng gặt hái thành tựu cao nhất, tài chính dư dả bất ngờ.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là một trong 3 con giáp may mắn nhất tháng 11 này. Công việc thăng hoa, tuổi Sửu nhàn nhã ngồi không hưởng lộc. Tài khoản không ngừng tốt lên từng ngày, tiền bạc vào như nước sông Đà, ra nhỏ giọt như cà phê phin.

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Tuổi Sửu đi làm tranh thủ cơ hội được sếp trong dụng để ngày càng tỏa sáng, vươn lên vị trí cao hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu đi làm tranh thủ cơ hội được sếp trong dụng để ngày càng tỏa sáng, vươn lên vị trí cao hơn. Người kinh doanh có cơ hội tìm được đối tác như ý hoặc nắm bắt thời cơ vàng bạc để mở rộng thị trường, gia tăng lợi nhuận. Có thể nói tháng 11 tới, tuổi Sửu muốn gì liền có đó, may mắn mỉm cười với họ.

Tuổi Dậu

Tháng 11 mang tới nhiều tin vui cho người tuổi Dậu. Trải qua những tháng khó khăn phía trước, giờ là lúc tuổi Dậu được đền bù xứng đáng.

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Tuổi Dậu hãy tận dụng cơ hội này để tích lũy tiền bạc, tạo bước đệm vững chắc cho quá trình phát triển lâu dài và vững vàng phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp từ ổn định đến phát triển vượt bậc trong tháng này. Không có trở ngại, nhưng sẽ bận rộn hơn những tháng trước. Người kinh doanh càng buôn may bán đắt. Thu nhập không ngừng tăng, khoản thu phụ cũng nhiều đáng kể.

Tuổi Dậu hãy tận dụng cơ hội này để tích lũy tiền bạc, tạo bước đệm vững chắc cho quá trình phát triển lâu dài và vững vàng phía trước.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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