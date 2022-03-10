Thần tình duyên gõ cửa đầu tuần mới (14/3 - 20/3) với những con giáp này đây!

Qua tuần mới, những con giáp này chỉ cần ngồi yên, tình duyên cũng đến.

1. Tuổi Sửu

Tiếp nối tử vi tuần trước, đầu tuần 14/3 nhờ có Tam Hợp xuất hiện trong ngày mà con giáp tuổi Sửu cảm thấy an tâm hơn với tình cảm mà mình đang trao cho ai đó. Người có đôi có cặp lúc này bắt đầu bàn tính tới chuyện kết hôn sau một thời gian tìm hiểu.

Đây là lúc để tuổi Sửu bù đắp lại khoảng thời gian phí phạm vừa qua, hãy tăng tốc và hoàn thành những công việc cần phải làm khi có Thiên Ấn che chở. Khi hòn đá tảng là chướng ngại vật trước mắt bạn đã bị dời đi thì bạn hoàn toàn đủ tự tin để làm được điều mình muốn.

Vận may tình duyên đang đến với người tuổi Sửu. Ảnh minh họa.

2. Tuổi Dần

Vận trình tình cảm của tuổi Dần trong tuần mới tiến triển vô cũng tốt đẹp. Vợ chồng đã hóa giải những mâu thuẫn, bất đồng trước đó mà quay về thời gian yêu đương mặn nồng.

Người đang yêu lại đang phân vân khi có bước tiến mới trong mối quan hệ. Người còn độc thân nên mở lòng mình đê đón nhận hạnh phúc riêng của mình. Hãy chuẩn bị tinh thần không có cuộc tình nào chỉ toàn màu hồng. Vẫn sẽ có những giận hờn, tổn thương nhưng tình yêu đủ lớn sẽ vượt qua được những khó khăn đó.

Tuổi Dần trong tuần mới ngập tràn hạnh phúc. Ảnh minh họa.

3. Tuổi Thìn

Tuổi Thìn sẽ đón nhận nhiều tin vui về vận trình tình duyên. Con giáp này không còn cảm thấy hoang mang, u mê về con đường phía trước nữa. Gạt bỏ những nỗi sợ hãi, lo lắng trước đây, bản mệnh quyết tâm tiến về phía trước.

Người tuổi Thìn và nửa kia dần trưởng thành và chín chắn hơn trong tình yêu, không còn mâu thuẫn, tranh cãi vì những chuyện nhỏ thường ngày.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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